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Жители Донецка тоже получили сообщения об эвакуации: подробности

Оккупанты отреагировали и заявляют, что произошел сбой в рассылке сообщений, паниковать жителям Донецка не стоит

сегодня, 13:48
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Автор:

Кравцев Сергей

Жителям временно оккупированного Донецка массово приходят сообщения с призывом эвакуироваться. Однако текст сообщений продублирован из СМС, которые утром оккупанты разослали жителям Херсонской области. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Жители Донецка тоже получили сообщения об эвакуации: подробности

Донецкая область. Фото из открытых источников

"Уважаемые жители! Срочно эвакуируйтесь. Будут обстрелы жилых кварталов ВСУ. С 7:00 автобусы от Речпорта на Левый берег", — говорится в одном из таких сообщений.

Стоит отметить, что такие же СМС получили сегодня утром жители Херсона и области. К тому же в Донецке нет Речпорта и сам город не делится на берега. Позже в так называемом "минсвязи ДНР" объяснили, что сообщения приходили жителям Донецка из-за технических сбоев.

"Обращаем внимание, что данные сообщения предназначены исключительно для жителей Херсонской области", — заявили в "органе" оккупационной власти.

Читайте также на портале "Комментарии" — гауляйтеры Херсонщины – Стремоусов и Сальдо – фактически одновременно заявили о подготовке наступления ВСУ и призвали жителей оккупированных территорий эвакуироваться на левый берег Днепра. Командующий ВС РФ в "зоне специальной военной операции" (в войне против Украины) Сергей Суровикин также признал, что для армии агрессора на Херсонском направлении сложилась непростая ситуация. О чем говорят подобные заявления? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.                                

Также издание "Комментарии" сообщало - руководили вторжением: в Кремле отстранили генералов за провал "спецоперации" в Украине.



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