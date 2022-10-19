Жители Донецка тоже получили сообщения об эвакуации: подробности

Жителям временно оккупированного Донецка массово приходят сообщения с призывом эвакуироваться. Однако текст сообщений продублирован из СМС, которые утром оккупанты разослали жителям Херсонской области. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Донецкая область. Фото из открытых источников

"Уважаемые жители! Срочно эвакуируйтесь. Будут обстрелы жилых кварталов ВСУ. С 7:00 автобусы от Речпорта на Левый берег", — говорится в одном из таких сообщений.

Стоит отметить, что такие же СМС получили сегодня утром жители Херсона и области. К тому же в Донецке нет Речпорта и сам город не делится на берега. Позже в так называемом "минсвязи ДНР" объяснили, что сообщения приходили жителям Донецка из-за технических сбоев.

"Обращаем внимание, что данные сообщения предназначены исключительно для жителей Херсонской области", — заявили в "органе" оккупационной власти.

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