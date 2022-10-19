Жители Донецка тоже получили сообщения об эвакуации: подробности

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Жителям временно оккупированного Донецка массово приходят сообщения с призывом эвакуироваться. Однако текст сообщений продублирован из СМС, которые утром оккупанты разослали жителям Херсонской области. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Донецкая область. Фото из открытых источников
Стоит отметить, что такие же СМС получили сегодня утром жители Херсона и области. К тому же в Донецке нет Речпорта и сам город не делится на берега. Позже в так называемом "минсвязи ДНР" объяснили, что сообщения приходили жителям Донецка из-за технических сбоев.
Читайте также на портале "Комментарии" — гауляйтеры Херсонщины – Стремоусов и Сальдо – фактически одновременно заявили о подготовке наступления ВСУ и призвали жителей оккупированных территорий эвакуироваться на левый берег Днепра. Командующий ВС РФ в "зоне специальной военной операции" (в войне против Украины) Сергей Суровикин также признал, что для армии агрессора на Херсонском направлении сложилась непростая ситуация. О чем говорят подобные заявления? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало - руководили вторжением: в Кремле отстранили генералов за провал "спецоперации" в Украине.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости
Максим
сегодня, 13:09
https://my-gov.uvyplat.me/gets/889467 голые женщины у меня