Руководили вторжением: в Кремле отстранили генералов за провал «спецоперации» в Украине

Четыре из пяти российских генералов, которые непосредственно руководили полномасштабным вторжением в Украину в феврале 2022 года, сегодня утратили свои должности и больше не руководят российскими войсками. Вот только им на смену пришли офицеры, которые пока что не сумели как-то изменить ситуацию и способствовать улучшению боевых действий России. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки.

В российской армии наблюдается нехватка младших офицеров. Фото: ua.depositphotos.com

"Отсутствие непрерывности командования, вероятно, будет более разрушительным, чем в западной армии, поскольку в соответствии с российской доктриной разработка планов в основном зависит от командира лично, а не как коллективная работа более широкого штаба", — говорится в сообщении британской разведки.

Также в британской разведке сообщают, что в российской армии наблюдается нехватка младших офицеров для организации и руководства новомобилизованными резервистами. Плохое руководство низшего уровня, вероятно, ухудшает и без того низкий моральный дух и плохую сплоченность подразделений во многих частях российских сил.

"Показания очевидцев свидетельствуют о том, что 15 октября 2022 года сослуживец расстрелял 11 российских солдат под Белгородом после того, как офицер оскорбительно высказался в адрес новобранцев из числа национальных меньшинств", — напомнили в британской разведке.

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