Военное положение в России: пойдет ли на это Путин – какие есть риски

В Кремле анонсировали заседание Совета безопасности РФ и Совета Федерации на 19 октября. Есть предположение, что будет заявлено о введении военного положения. Эксперты рассказали, что это будет означать для режима страны-агрессора, а также в целом для России и для Украины.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Сейчас договор между властьимущими и народом в России нарушен

Директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ), доктор политических наук Игорь Петренко рассуждает так:

Огромное количество россиян предпочло выехать из страны, нежели ехать умирать за безумные кремлевские идеи в Украину. Часть, как в том же Дагестане, сплотилась в протестах против подобных действий центральной власти. И если Путин в таких условиях примет решение о введении военного положения и закрытии границ, это может сорвать крышку в и без того бурлящем котле. А если крышку привинтить, то вылетят заклепки, а сам котел может рвануть. Что-то подобное ждет РФ, если из Совбез при поддержке Совфеда примет решение о военном положении". "Каждое новое решение Путина сейчас — хуже предыдущего. Запущенная четыре недели назад мобилизация фактически провалена.

Игорь Петренко напоминает, что Кремль кормил россиян байками, будто будет воевать только профессиональная армия. Что срочники не попадут на фронт, что мобилизации не будет Всё это, как и многое другое, оказалось ложью.

"В РФ как практически в любом тоталитарном государстве существовал своеобразный договор между властьимущими и обычным народом. Народ не лез в дела власти, получая определенны соцпакет. А власть не привлекала обычных людей в свои геополитические игры. Проще говоря – мы не лезем к вам, вы не лезете к нам. Сейчас этот договор нарушен, – подчеркивает эксперт. – И народ, который ранее безмолвствовал, начинает роптать. Потому что его тупо посылают на убой за имперские амбиции путинского режима".

В итоге, продолжает Игорь Петренко, перед россиянами может встать выбор. Либо и далее идти на убой, как скот, либо демонстрировать власти свое несогласие с такого рода политикой.

"Протестные настроения будут возрастать. А если введут военное положение — всё только накалится, – прогнозирует эксперт. – Элиты тоже понимают, что "песец" всё ближе. Что границы закрываются не только из-за внешних санкций, но и по внутреннему велению Кремля. Начнется усиление противостояния башен Кремля, формирование новых коалиций. Адекватность Путина всё больше вызывает вопросы внутри российских элит, как и правильность пути, по которому он ведет страну. Власть стремительно теряет доверие. И введение военного положения лишь ускорит падение в пропасть".

Путин уже не воспринимается российским обществом как единый, непререкаемый лидер, который лепил себе образ суперсильного мачо

По мнению директора аналитического центра "Политика" Николая Давидюка, Путин, действительно, может пойти на введение военного положения. По крайней мере, частичного – на оккупированных территориях Украины (включая Крым) и в прифронтовых с материковой частью нашей страны российских областях.

"Дело в том, что войска страны-агрессора начали терять оккупированные территории куда быстрее, чем их захватывали. И в такой ситуации путинскому режиму нужен какой-то сильный политический шаг, который позволит еще больше сил бросить на войну в Украине, – поясняет эксперт. – Впрочем, в Кремле понимают, что такой шаг может быть последним. Мобилизация уже вызвала возмущения внутри РФ. А даже частичное введение военного положения лишь усугубить ситуацию. Это будет означать еще большие потери (и живой силы, и рейтингов), повысятся политически риски нестабильности".

То, что РФ будет идти на эскалацию, нагнетать – факт, уверен Николай Давидюк. Потому что до ноябрьского саммита "Большой двадцатки", в котором Путин надеется принять участие и выйти на некие договоренности с Западом, он хочет максимально захватить или удержать территории в Украине.

"Но дело в том, что сам же Путин своими решениями (и о нападении на Украину, и о мобилизации) поломал линию своей легитимности. Он уже не воспринимается российским обществом как единый, непререкаемый лидер, который лепил себе образ суперсильного мачо. Сейчас он больше похож на отставного лузера, который имел на рука суперкарты, но умудрился всё проиграть", – констатирует эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — почти месяц частичной мобилизации Путина: чего добился Кремль – к чему все это приведет.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!