Гауляйтеры Херсонщины в один голос заявляют о наступлении ВСУ: о чем говорит истерика оккупантов

Гауляйтеры Херсонщины – Стремоусов и Сальдо – фактически одновременно заявили о подготовке наступления ВСУ и призвали жителей оккупированных территорий эвакуироваться на левый берег Днепра. Командующий ВС РФ в "зоне специальной военной операции" (в войне против Украины) Сергей Суровикин также признал, что для армии агрессора на Херсонском направлении сложилась непростая ситуация. О чем говорят подобные заявления? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Херсонская область. Фото: из открытых источников

Судя по риторике Стремоусова и Сальдо, в успехе наступления ВСУ они даже не сомневаются

Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов поясняет:

"Совпавшие по времени панические заявления гауляйтеров разного калибра (Стремоусова, Сальдо) не говорят ни о чём, кроме их паники. Очевидно, что ВСУ вообще и Генштаб в частности не ставят в известность о своих планах колаборантов. Видимо, Стремоусов и Сальдо уже настолько соскучились, что не могут обходиться без этой темы. Засыпают и просыпаются с одним вопросом – когда наступление ВСУ. И, судя по риторике, в успехе этого наступления они даже не сомневаются. Потому и не призывают к спокойствию, и не грозят отбросить нашу армию от города".

Это, по мнению эксперта, скорее напоминает крик обреченных. И на то есть причины. Наступление, уверен Кирилл Сазонов, будет в скором будущем. И оно будет успешным.

"Мы освободим Херсон, область и Крым, – подчеркивает воин-политолог. – Но конкретной даты и как это будет сделано никто, конечно, заранее озвучивать не будет. Это военная тайна – и наш рывок должен быть для противника неожиданным, как было недавно на Харьковщине".

Люди на оккупированных территориях отрезаны от источников реальной информации, если постоянно проводилась пропагандистская работа со стороны российских медиа

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль обращает внимание, что жителям временно оккупированной части Херсонщины сейчас массово приходят смс-сообщения о якобы грядущих массированных обстрелах со стороны ВСУ. Их призывают эвакуироваться, для чего предоставляются автобусы. Эвакуируются на левобережье Днепра также все подразделения оккупационной "гражданской администрации Херсонской области", включая назначенного властями РФ "и.о. губернатора" – Сальдо.

"Россия действует в привычной для нее манере гибридной войны, где информационная война – одна из составляющих, – отмечает эксперт. – Люди на оккупированных территориях отрезаны от источников реальной информации, если постоянно проводилась пропагандистская работа со стороны российских медиа и спецслужб. Им остается или действовать на свое усмотрение, или поддаваться меседжам рос-пропаганды и выезжать в Крым или на территорию РФ. В последнем случае российская пропаганда получает картинку для продолжения оболванивания своего и зарубежного населения в стиле – Херсонщина не хочет оставаться в составе Украины, а рвется в объятия Москвы".

Ну, а на поле боя россияне явно проигрывают. И их бегство теперь уже с Херсонской области говорит само за себя, констатирует Катерина Коваль.

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