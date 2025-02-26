Жестокая российская атака: на Киевщине возросло число жертв (ФОТО)

Российская атака дронов в Киевской области 25 февраля забрала жизни двух украинцев. Об этом 26 февраля сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Офис генпрокурора Украины.

В Бучанском районе погибли двое мирных жителей - их нашли в сгоревшем после прилета доме. Фото: Офис генпрокурора

В Бучанском районе повреждены частные жилые дома, один из которых полностью разрушен и где ранее было найдено первое тело погибшей, а также квартиры в многоэтажках, гаражи и автомобили.

Ранее по данным начальника ОВА Николая Калашника сообщалось, что в результате ночной вражеской атаки БпЛА на Киевщину один человек погиб и два травмированы. Тело погибшего было обнаружено во время ликвидации пожара двухэтажного частного дома в Бучанском районе. Пожар ликвидирован на площади 200 кв.

Также российские ударные беспилотники в ночь на 26 февраля атаковали Харьков. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова. Он заявил, что было три прилета по городу, по предварительной информации — в Шевченковском и Киевском районах. Местные паблики писали о трех взрывах. В 0:32, уже после сообщения Терехова, "Суспільне" сообщило о четвертом взріве в городе.

Как писал портал "Комментарии", в ночь на 25 февраля (с 19:00 24 февраля) российские оккупанты атаковали Украину 213-ю ударными дронами Shahed и беспилотниками-имитаторами. Также россияне применили семь крылатых ракет Х-101 с самолетов стратегической авиации ВС РФ.

Подтверждено сбивание шести крылатых ракет Х-101 и 133 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Николаевской и Днепропетровской областях. 79 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряно без негативных последствий. Таким образом, было обезврежено шесть из семи ракет и 212 из 213 беспилотников.

Как писал портал "Комментарии", в ночь на 23 февраля Россия установила новый "рекорд", выпустив по Украине 267 беспилотников. 257 из них были обезврежены и не достигли целей.