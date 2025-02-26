Сильные взрывы в Харькове: какие последствия атаки беспилотников РФ

Российские ударные беспилотники в ночь на 26 февраля атаковали Харьков. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова. Он заявил, что было три прилета по городу, по предварительной информации — в Шевченковском и Киевском районах.

Харьков вечером 25 февраля был под атакой российских "Шахедов". Фото: из открытых источников

Информация о пострадавших и разрушениях, по словам мэра, уточняется. До этого о подлете нескольких российских дронов к Харькову предупреждали Воздушные силы ВСУ. В городе и области была объявлена воздушная тревога. Местные паблики писали о трех взрывах. В 0:32, уже после сообщения Терехова, "Суспільне" сообщило о четвертом взріве в городе. Данніх о последствиях попаданий на момент віхода новости нет.

Как писал портал "Комментарии", в ночь на 25 февраля (с 19:00 24 февраля) российские оккупанты атаковали Украину 213-ю ударными дронами Shahed и беспилотниками-имитаторами. Также россияне применили семь крылатых ракет Х-101 с самолетов стратегической авиации ВС РФ.

Подтверждено сбивание шести крылатых ракет Х-101 и 133 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Николаевской и Днепропетровской областях. 79 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряно без негативных последствий. Таким образом, было обезврежено шесть из семи ракет и 212 из 213 беспилотников.

Как писал портал "Комментарии", в ночь на 23 февраля Россия установила новый "рекорд", выпустив по Украине 267 беспилотников. 257 из них были обезврежены и не достигли целей.

Напомним, 20 февраля российские оккупанты во время ночной атаки использовали не только дроны, но и ракеты. Массированным этот удар назвать нельзя, но 14 ракет Россия применила. Среди них крылатые Х-101/Х-55см (пуски из Волгоградской обл.), Калибр/Искандер-К (из акватории Черного моря/Крыма); баллистические — Искандер-М/KN-23 (пуски — Воронежская обл.). Информацию о результатах боевой работы и последствиях ракетного удара воздушные силы ВСУ решили не раскрывать.