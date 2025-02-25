Украина отбила массированную российскую атаку: стало известно, сколько дронов и ракет долетело

В ночь на 25 февраля (с 19:00 24 февраля) российские оккупанты атаковали Украину 213-ю ударными дронами Shahed и беспилотниками-имитаторами. Также россияне применили семь крылатых ракет Х-101 с самолетов стратегической авиации ВС РФ. Об этом 25 февраля сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на статистику Воздушных сил ВСУ.

ПВО в ночь на 25 февраля отработала почти идеально, но "прилеты" есть. Фото: Генштаб ВСУ

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 11:00 подтверждено сбивание шести крылатых ракет Х-101 и 133-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Николаевской и Днепропетровской областях.79 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряно (без негативных последствий)", — указали военные.

Таким образом, было обезврежено шесть из семи ракет и 212 из 213 беспилотников. До целей могли долететь один Shahed и одна крылатая ракета. В Воздушных силах отметили, что в результате вражеской атаки пострадали Киевщина и Житомирщина.





Как писал портал "Комментарии", в ночь на 23 февраля Россия установила новый "рекорд", выпустив по Украине 267 беспилотников. 257 из них были обезврежены и не достигли целей.

Напомним, 20 февраля российские оккупанты во время ночной атаки использовали не только дроны, но и ракеты. Массированным этот удар назвать нельзя, но 14 ракет Россия применила. Среди них крылатые Х-101/Х-55см (пуски из Волгоградской обл.), Калибр/Искандер-К (из акватории Черного моря/Крыма); баллистические — Искандер-М/KN-23 (пуски — Воронежская обл.). Информацию о результатах боевой работы и последствиях ракетного удара воздушные силы ВСУ решили не раскрывать.

Как писал портал "Комментарии", за 2024 год силы обороны Украины сбили более 12,5 тыс. ракет и ударных БПЛА РФ, 40 самолетов и шесть вертолетов. В январе 2025 года украинские защитники обезвредили более 2,3 тыс. средств воздушного нападения российских оккупантов. После этого были новые атаки РФ. В частности, за неделю с 10 по 16 февраля силы ПВО Украины сбили более 852 средств воздушного нападения РФ. В частности, украинские военные уничтожили шесть баллистических ракет Искандер-М/KN-23, одну крылатую ракету Х-101, одну управляемую авиаракету, 479 ударных БПЛА типа Shahed, 255 разведывательных дронов и 110 БПЛА других типов.