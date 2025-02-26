В Киеве раздались мощные взрывы, пылает жилой дом: что известно о последствиях (ФОТО)

Российская армия поздно вечером 25 февраля атаковала беспилотниками Киев и Киевскую область. В результате возник пожар, есть пострадавшие. В центре Киева работала ПВО. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Киевскую ОВА и мэра Киева Виталия Кличко.

Под Киевом в результате атаки беспилотников РФ 25 февраля пылает двухэтажный дом. Фото: Николай Калашник / Киевская ОВА

В результате вражеской атаки в Бучанском районе произошел пожар двухэтажного частного дома. Все оперативные службы уже работают на месте происшествия по ликвидации последствий, сообщили в ОВА. В этом же районе в результате атаки пострадала девушка 19 лет. С ушибами и ранами головы она госпитализирована в местную больницу.

В Киевской ОВА пообещали дать более подробную информацию впоследствии. Жителей области призвали оставаться в укрытиях.

Виталий Кличко сообщал о работе ПВО на левом берегу Киева и в центре столицы. О последствиях и результатах сбивания дронов на данный момент информации нет.

Как писал портал "Комментарии", в ночь на 25 февраля (с 19:00 24 февраля) российские оккупанты атаковали Украину 213-ю ударными дронами Shahed и беспилотниками-имитаторами. Также россияне применили семь крылатых ракет Х-101 с самолетов стратегической авиации ВС РФ.

Подтверждено сбивание шести крылатых ракет Х-101 и 133 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Николаевской и Днепропетровской областях. 79 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряно без негативных последствий. Таким образом, было обезврежено шесть из семи ракет и 212 из 213 беспилотников.

Как писал портал "Комментарии", в ночь на 23 февраля Россия установила новый "рекорд", выпустив по Украине 267 беспилотников. 257 из них были обезврежены и не достигли целей.

Напомним, 20 февраля российские оккупанты во время ночной атаки использовали не только дроны, но и ракеты. Массированным этот удар назвать нельзя, но 14 ракет Россия применила. Среди них крылатые Х-101/Х-55см (пуски из Волгоградской обл.), Калибр/Искандер-К (из акватории Черного моря/Крыма); баллистические — Искандер-М/KN-23 (пуски — Воронежская обл.). Информацию о результатах боевой работы и последствиях ракетного удара воздушные силы ВСУ решили не раскрывать.



