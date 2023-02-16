Железнодорожного вокзала в Мариуполе больше нет (ФОТО)

Железнодорожный вокзал в оккупированном Мариуполе полностью уничтожен российскими войсками. Здания, которые полностью изрешечены пулями и снарядами не подлежат ремонту. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Мариупольский горсовет в Телеграмм.

Вокзал в Мариуполе. Фото: Мариупольский горсовет

"Место откуда мы отправлялись путешествовать и первое место, которое видели, когда возвращались в родной Мариуполь. Теперь здесь сплошные руины. Вот, что принес нам "русский мир" — разрушение, обнищание, холод и смерть", — говорится в сообщении.

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В горсовете напомнили, что еще менее года назад в Мариуполе планировали создать современный вокзал европейского уровня. Удобный, новый и с элементами доступности.

Как сообщалось, российские захватчики продолжают разрушать дома в Мариуполе. В настоящее время начались работы по сносу многоэтажек на бульваре Хмельницкого.

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