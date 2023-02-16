Железнодорожного вокзала в Мариуполе больше нет (ФОТО)

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Железнодорожный вокзал в оккупированном Мариуполе полностью уничтожен российскими войсками. Здания, которые полностью изрешечены пулями и снарядами не подлежат ремонту. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Мариупольский горсовет в Телеграмм.
Вокзал в Мариуполе. Фото: Мариупольский горсовет
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
В горсовете напомнили, что еще менее года назад в Мариуполе планировали создать современный вокзал европейского уровня. Удобный, новый и с элементами доступности.
Как сообщалось, российские захватчики продолжают разрушать дома в Мариуполе. В настоящее время начались работы по сносу многоэтажек на бульваре Хмельницкого.
Читайте также на портале "Комментарии" — война в Украине: кто первым пойдет в новое массированное наступление – когда это может произойти. Эксперты детально разобрались в ситуации во время эксклюзивного интервью нашему изданию.
Также издание "Комментарии" сообщало — экс-помощник Путина Сурков признался – Москва никогда не собирались выполнять Минские соглашения. При разработке печально известных "Минских соглашений" верхушка Кремля исходила из того, что эти договоренности не должны быть выполнены.
Ранее "Комментарии" писали — в Кремле переживают через передачу Украине танков и ракет: подробности ISW.
Обсуждения
Новости