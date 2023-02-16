Экс-помощник Путина признался – Москва никогда не собирались выполнять Минские соглашения

При разработке печально известных "Минских соглашений" верхушка Кремля исходила из того, что эти договоренности не должны быть выполнены. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил бывший помощник президента РФ Владислав Сурков в блиц-интервью директору российского Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову.

Кремль. Фото: из открытых источников

Владислав Сурков длительное время был "куратором" украинского направления в Кремле и считается идеологом значительной части российской политики в отношении Украины. В блиц-интервью он без каких-либо объяснений своих мыслей дал ответы на четыре вопроса.

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Один из вопросов касался того, была ли изначально Россия настроена на то, чтобы выполнить свою часть Минских соглашений.

"Работая над Минскими соглашениями, Вы исходили из того, что они должны быть выполнены?", – спросил Чеснаков.

На это Сурков коротко ответил "Нет".

Также Сурков положительно отреагировал на вопрос о ходе войны против Украины. Действия российских войск в Украине Суркова полностью удовлетворяют.

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Также издание "Комментарии" сообщало – по словам президента Владимира Зеленского, мы должны сделать весну такой, чтобы действительно чувствовалось, что Украина движется к победе. Тем временем эксперты Института изучения войны (ISW) уверяют, что неспособность РФ восстановить подбитую механизированную технику в краткосрочной перспективе существенно ограничивает возможности оккупантов в маневровой войне. Но это не останавливает круглосуточные атаки противника на Донбассе, во время которых он несет колоссальные потери в живой силе. Как события на всех фронтах (военные, внешнеполитические) могут развиваться в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



