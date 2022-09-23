Ждем победы через несколько дней: в ОП заинтриговали очередным успехом ВСУ на Донбассе

У советника главы Офиса президента Алексея Арестовича нет никаких сомнений в том, что украинским защитникам удастся полностью взять под контроль город Лиман в Донецкой области через несколько дней. Как передает издание "Комментарии", об этом он заявил во время интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

При этом Алексей Арестович отметил, что он не будет точно утверждать взятие Лимана, по крайней мере, пока нет официальной информации от Генштаба ВСУ, но исходя из тех данных, которые поступают от украинских бойцов, очень похоже на то, что Лиман уже в окружении. Когда украинские бойцы дойдут до Новолюбовки, тогда точно можно будет подтвердить этот факт.

По словам советника главы ОП, через несколько дней ситуация точно прояснится и можно будет говорить об очередной победе украинских войск в Донецкой области.

"Мы не подтверждаем, пока Генеральный штаб не сказал… Лиман… не очень похоже на окружение, пока еще. Когда они (ВСУ) дойдут до Новолюбовки, тогда он будет в окружении, – заявил он. – В любом случае берем, тут нужно подождать несколько дней, и все будет хорошо, как мне кажется ", – добавил Арестович.

Стоит отметить, что по информации, как украинских источников, так и российских пропагандистов, бои за Лиман складываются не самым лучшим образом для российских войск. Им приходится отбиваться от атак ВСУ, нести большие потери и отступать из ранее занятых позиций.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Зеленского обратились с призывом к мобилизованным россиянам.

Также издание "Комментарии" сообщало – в США раскрыли хитрость Кремля – почему обмен пленными провели именно в день объявления мобилизации.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!