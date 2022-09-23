В США раскрыли хитрость Кремля – почему обмен пленными провели именно в день объявления мобилизации

Кремль попытался преуменьшить значение обмена пленными с Украиной, проведя обмен в тот самый день, когда была объявлена "частичная мобилизация". Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновлённом отчете Института изучения войны.

Обмен пленными. Фото: сайт СБУ

Аналитики ISW обращают внимание, что обмен "глубоко непопулярен среди российских националистов и милблогеров".

Аналитики отмечают, что Кремль открыто не придерживается обещанных условий частичной мобилизации. Кремлевские квоты, вероятно, заставят местные власти мобилизовать мужчин независимо от их военного статуса и, вероятно, будут стимулировать непропорционально высокую мобилизацию этнически нерусских и иммигрантских общин.

Объявление частичной мобилизации и вопиющее пренебрежение даже параметрами мобилизации, которые диктует правительство, может оттолкнуть заинтересованные слои российской общественности, которые ранее терпимее относились к вторжению России в Украину, которое меньше затрагивало их личные интересы.

В ISW добавили, что в ходе масштабного обмена пленными в Украину были возвращены, в частности, защитники мариупольского завода "Азовсталь" — лидеры батальона "Азов", которых в России пропагандисты называли нацистами и широко разрекламировали их захват в плен.



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