Ждем F-16: в Минобороны ответили, готовят ли уже аэродромы

В Украине не есть тайной информацией, что уже полным ходом идет подготовка аэродромной инфраструктуры для приема истребителей F-16. В это же время на Западе параллельно проходят обучение летчики и инженеры. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщил первый замминистра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Замминистра рассказал, что работа по интеграции многоцелевого истребителя F-16 в общую систему сил обороны продолжается как внутри Украины, так и в рамках международной коалиции военно-воздушных сил. Эти процессы происходят одновременно.

Александр Павлюк отметил, что в настоящее время страна работает над внедрением до конца 2024 года "Быстрого трека", в рамках которого будет проведена оценка аэродромов для F-16.

"Также наши летчики и инженеры проходят обучение на F-16 с августа 2023 года по широкому набору программ", – сообщил замминистра.

Внутри Украины продолжается сложная и кропотливая работа по подготовке инфраструктуры, ее защиты, в том числе средствами ПВО, отметил Павлюк.

Чиновник добавил, что подготовка на территории Украины происходит в условиях постоянного использования аэродромной инфраструктуры, инженеров и летного персонала для выполнения боевых задач.

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