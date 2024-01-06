С предоставлением F-16 и ракет Taurus Украине есть важные нюансы: чего боится Берлин

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Кравцев Сергей
Украинские власти вместе с военным командированием в один голос продолжают заявлять, что Украине на фронте крайне необходимы западные самолеты, а также западные дальнобойные ракеты. Сколько времени может занять предоставление нам западной авиации? И, почему Германия продолжает откладывать принятие решение по передаче нам ракет Taurus? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Ракеты Taurus. Фото: из открытых источников
Главред издания Defense Express Олег Катков в эфире канала "Эспрессо" рассказал, что стоит перестать себя тешить иллюзиями о том, что Киев получит сразу все обещанное. Предоставление Украине западных истребителей F-16 может продолжаться в течение многих лет, поскольку они будут постепенно поступать. Ведь поставка этих самолетов – это одна из крупнейших программ перевооружения украинского государств.
Катков акцентировал внимание, что некоторые государства-партнеры смогут значительно позже начать передачу Киеву этих самолетов. Например, в Бельгии сообщили о возможности поставки только первых нескольких самолетов в 2025 году. Норвежские СМИ писали, что Украина может получить до сотни самолетов. То есть, будут переданы абсолютно все F-16, которые есть в объявленных странах-донорах, но нужно запастись терпением.
Эксперт добавил, что речь идет о значительном числе бортов, и для их эксплуатации необходимо подготовить много пилотов и наземного персонала.
Старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель в интервью "ТСН" заявил, что крылатые ракеты Taurus, которые скоро уже год, как просит у Берлина Киев, помогли бы Украине сохранить давление на российский Черноморский флот и продолжить экспорт зерна через Черное море. Поэтому Германии нужны рациональные дебаты о преимуществах доставки Taurus, планировании замены и согласования средств обороны и сдерживании с требованиями поддержки Украины.
Густав Грессель рассказал, что крылатые ракеты Taurus особенно подходят для поражения целей на оккупированных территориях, поскольку их система навигации и наводки не полагается на сигналы GPS, что смягчает влияние фальсификации GPS российскими войсками радиоэлектронной борьбы, что ограничивает эффективность многих поставленных США ракет, оружия, которое полагается на GPS.
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