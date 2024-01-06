С предоставлением F-16 и ракет Taurus Украине есть важные нюансы: чего боится Берлин

Украинские власти вместе с военным командированием в один голос продолжают заявлять, что Украине на фронте крайне необходимы западные самолеты, а также западные дальнобойные ракеты. Сколько времени может занять предоставление нам западной авиации? И, почему Германия продолжает откладывать принятие решение по передаче нам ракет Taurus? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Ракеты Taurus. Фото: из открытых источников

История с передачей Украине F-16 – очень долгоиграющая

Главред издания Defense Express Олег Катков в эфире канала "Эспрессо" рассказал, что стоит перестать себя тешить иллюзиями о том, что Киев получит сразу все обещанное. Предоставление Украине западных истребителей F-16 может продолжаться в течение многих лет, поскольку они будут постепенно поступать. Ведь поставка этих самолетов – это одна из крупнейших программ перевооружения украинского государств.

"Действительно, мы будем ждать годами F-16, потому что самолеты будут поступать в Украину постепенно. И это является реализацией программы. Сейчас Норвегия передает в Данию два F-16 для обучения украинских пилотов. Вместе с самолетами в двухместной версии также будут направлены и десять инструкторов", — заявил эксперт.

Катков акцентировал внимание, что некоторые государства-партнеры смогут значительно позже начать передачу Киеву этих самолетов. Например, в Бельгии сообщили о возможности поставки только первых нескольких самолетов в 2025 году. Норвежские СМИ писали, что Украина может получить до сотни самолетов. То есть, будут переданы абсолютно все F-16, которые есть в объявленных странах-донорах, но нужно запастись терпением.

Эксперт добавил, что речь идет о значительном числе бортов, и для их эксплуатации необходимо подготовить много пилотов и наземного персонала.

Taurus очень сильно помогли бы Украине

Старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель в интервью "ТСН" заявил, что крылатые ракеты Taurus, которые скоро уже год, как просит у Берлина Киев, помогли бы Украине сохранить давление на российский Черноморский флот и продолжить экспорт зерна через Черное море. Поэтому Германии нужны рациональные дебаты о преимуществах доставки Taurus, планировании замены и согласования средств обороны и сдерживании с требованиями поддержки Украины.

Густав Грессель рассказал, что крылатые ракеты Taurus особенно подходят для поражения целей на оккупированных территориях, поскольку их система навигации и наводки не полагается на сигналы GPS, что смягчает влияние фальсификации GPS российскими войсками радиоэлектронной борьбы, что ограничивает эффективность многих поставленных США ракет, оружия, которое полагается на GPS.

"Приведенные канцлером Германии причины не доставлять Taurus пока не убедительны: Украина требует геопривязки для навигационной системы для стрельбы ракетами Taurus. Они засекречены, и был приведен аргумент, что они не могут быть обменены. Но на самом деле Украина получает секретные данные немецкой разведки, в частности, данные спутниковой разведки. Следовательно, уже существует протокол для обмена данными, который можно изменить, чтобы охватить и эти. В конце концов, предоставив только геоданные для оккупированных районов, Берлин мог бы ограничить использование этих крылатых ракет ими", — пояснил ученый.

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