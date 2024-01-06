Самолеты F-16 от Дании не придут вовремя: названы новые сроки

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Кравцев Сергей
Поставки истребителей F-16 от Дании для Украины задерживается. Срок задержки составляет около полугода. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Berlingske".
Истребитель F-16. Фото: из открытых источников
Издание со ссылкой на Министерство обороны Дании отмечает, что не выполнен ряд условий, чтобы Украина могла использовать переданные боевые самолеты.
Известно, что Украина должна была получить первые шесть истребителей после Нового года, но сейчас график сдвинулся и поставки предусмотрены на второй квартал 2024 года.
В Минобороны Дании объясняют, что среди факторов, влияющих на задержки, в частности, график учений украинских пилотов, расписание которых зависит от техники и погоды.
В материале говорится, что в Дании проходят обучение шесть украинских пилотов. Ожидается, что в течение 2024 года из Дании в Украину будет отправлено еще восемь самолетов F-16, а в 2025 году – еще пять. Будут ли задержаны и эти поставки – пока неизвестно.
Читайте также на портале "Комментарии" — украинские пилоты активно проходят подготовку на истребителях F-16. Все идет по плану, и курс обучения должен завершиться через несколько месяцев. Такое заявление сделал представитель Министерства обороны США генерал Патрик Райдер. Он отметил, что обучение украинских боевых летчиков продолжается на авиабазе в штате Аризона.
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ЭДВАРД
сегодня, 16:30
ТРУДНО ПОБЕДИТЬ ОДИЧАЛОГО НАЦИСТА В КРЕМЛЕ С ТАКИМИ СОЮЗНИКАМИ!!! У НИХ ПОСТОЯННЫЕ ЗАДЕРЖКИ КАК У ЖЕНЩИН МЕСЯЧНЫХ!!!
фєдя
сегодня, 15:20
Виконайте Будапештський меморандум.
Брат
сегодня, 15:16
Ложь.Первые "литаки" уже осуществили атаку на Крым,хоть и с территории Румынии или из того района.А вообще Ф-16 аналогия МиГ-29,причем раннему,так что на новую вундерВАФЛЮ не тянет.
Правдоруб
сегодня, 15:09
очередной лже бред как и контранапступ без авиации в прошлом году! всех депутатов, министров, судей и их детей и все будет и война которой нет за неделю закончиться!!!