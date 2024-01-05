В Пентагоне назвали точные сроки, когда украинские пилоты завершат подготовку на F-16

Украинские пилоты активно проходят подготовку на истребителях F-16. Все идет по плану, и курс обучения должен завершиться через несколько месяцев. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал представитель Министерства обороны США генерал Патрик Райдер. Он отметил, что обучение украинских боевых летчиков продолжается на авиабазе в штате Аризона.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

"Как вы знаете, в зависимости от уровня навыков пилота это может длиться от пяти до восьми месяцев. И поэтому, я надеюсь, где-то позже в этом году мы начнем выпуск этих пилотов", – объяснил он на брифинге.

При этом Райдер отказался назвать даже приблизительные сроки относительно того, когда самолеты F-16 появятся в Украине и смогут помочь украинским войскам деоккупировать украинские территории.

Стоит отметить, первые украинские пилоты уже прошли базовую подготовку к полетам на F-16 в Великобритании. Обучение, которое началось в августе, прошли шесть опытных летчиков.

В британском правительстве тогда подчеркнули, что еще десять пилотов-стажеров продолжают базовую летную подготовку, освоение авиационной медицины и тренировки в центрифуге в Британии.

Читайте также на портале "Комментарии" — переданные западными партнерами американские истребители F-16 могут находиться на территории Украины и применяться на поле боя. Об этом пишет американский журнал Newsweek. Соответствующее предположение издание делает на основе того, что за последние три недели российские оккупанты потеряли восемь самолетов. Журнал также цитирует российские провоенные Telegram-каналы, которые предполагают, что Вооруженные силы Украины могли использовать современные западные самолеты для уничтожения российских военных целей.

Также издание "Комментарии" сообщало – есть ли уже в Украине истребители F-16: объяснение Воздушных сил.



