Есть ли уже в Украине истребители F-16: объяснение Воздушных сил

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Slava Kot
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отреагировал на материал американского издания Newsweek, в котором предположили, что истребители F-16 уже находятся в Украине. По словам Игната "материал высосан из пальца".
Есть ли в Украине истребители F-16. Фото из открытых источников
Newsweek пишет, что истребители F-16, вероятно, уже находятся в Украине, ссылаясь на источники в США. Кроме того, издание предполагает, что уничтожение шести российских самолетов может быть связано с использованием западных боевых самолетов на территории Украины.
На такие сообщения ответил Юрий Игнат, указавший, что материал американского издания "ни о чем".
Напомним, что ранее Юрий Игнат объяснил ситуацию с возможной отправкой истребителей F-16 из Нидерландов до конца 2023 года. По словам спикера Воздушных сил ВСУ, сейчас Украина должна создать соответствующие условия, чтобы самолеты не стояли "под прицелом у врага".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Австралия уничтожает вертолеты, которые хотела купить Украина для войны против России. Вооруженные силы Австралии решили утилизировать самолеты и заказать у США новые для своих нужд.
Также "Комментарии" писали, что Россия сорвала контракт на поставку истребителей в Украину. Это произошло под давлением российских дипломатов на одну из стран Латинской Америки.
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