Есть ли уже в Украине истребители F-16: объяснение Воздушных сил

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отреагировал на материал американского издания Newsweek, в котором предположили, что истребители F-16 уже находятся в Украине. По словам Игната "материал высосан из пальца".

Есть ли в Украине истребители F-16. Фото из открытых источников

Newsweek пишет, что истребители F-16, вероятно, уже находятся в Украине, ссылаясь на источники в США. Кроме того, издание предполагает, что уничтожение шести российских самолетов может быть связано с использованием западных боевых самолетов на территории Украины.

На такие сообщения ответил Юрий Игнат, указавший, что материал американского издания "ни о чем".

Facebook. "Для чего тогда я вчера 23 раза включался в прямые эфиры украинских и иностранных медиа, чтобы рассказать о рашистском корабле и опровергнуть идиотские российские заявления об уничтожении F-16, а также о нецелесообразности их пребывания в Украине на данном этапе? Оставьте в покое!", — написал Игнат в

Напомним, что ранее Юрий Игнат объяснил ситуацию с возможной отправкой истребителей F-16 из Нидерландов до конца 2023 года. По словам спикера Воздушных сил ВСУ, сейчас Украина должна создать соответствующие условия, чтобы самолеты не стояли "под прицелом у врага".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Австралия уничтожает вертолеты, которые хотела купить Украина для войны против России. Вооруженные силы Австралии решили утилизировать самолеты и заказать у США новые для своих нужд.

Также "Комментарии" писали, что Россия сорвала контракт на поставку истребителей в Украину. Это произошло под давлением российских дипломатов на одну из стран Латинской Америки.



