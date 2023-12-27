Американское издание считает, что F-16 уже в Украине

Переданные западными партнерами американские истребители F-16 могут находиться на территории Украины и применяться на поле боя. Об этом пишет американский журнал Newsweek, передает портал "Комментарии".

Истребители F-16 помогут уничтожать вражеские самолеты. Фото из открытых источников

Соответствующее предположение издание делает на основе того, что за последние три недели российские оккупанты потеряли восемь самолетов.

Журнал также цитирует российские провоенные Telegram-каналы, которые предполагают, что Вооруженные силы Украины могли использовать современные западные самолеты для уничтожения российских военных целей.

Ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат опровергал сообщения российских пабликов, на которые ссылается Newsweek.

Кроме того, Воздушные силы ВСУ опровергли слухи, что истребители F-16 могут появиться в Украине до конца 2023 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские войска после потери сразу нескольких истребителей лишь через неделю существенно снизили темпы своих операций на восточном берегу Херсонской области. На такой шаг противник пошел, чтобы не рисковать авиацией. При этом россияне решили подвести дальнобойную артиллерию поближе к реке Днепр. По мнению аналитиков ISW , кафиры недавно усилили использование планирующих бомб против украинских войск на правом берегу Херсонской области частично из-за успешного подавления бойцами ВСУ дальнобойной артиллерии оккупантов. Эксперты считают, что потенциальное развертывание российской дальнобойной артиллерии ближе к линии фронта может предоставить ВСУ возможность легче поражать эти виды вооружения и действовать вдоль побережья Днепра и в тыловых районах на Западном берегу Херсонской области.

