Россияне пытаются приспособиться к возможностям ПВО Украины: подробности от ISW

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Кравцев Сергей
Для Украины критически важными остаются поставки странами Запада систем противовоздушной обороны и ракет. Российские военные будут пытаться приспособиться к возможностям украинской системы ПВО, чтобы научиться ее обходить и наносить максимальные разрушения и жертвы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
ПВО. Фото: из открытых источников
Американские аналитики отмечают, что во время обстрелов 1-2 января украинские военные сбили больше беспилотников "Шахед", по сравнению с масштабной атакой 29 декабря, а также много ракет типа "Кинжал".
Аналитики Института предполагают, что силы ПВО, вероятно, адаптировались к ударному комплексу, который российские силы применили 29 декабря. Это стало возможным после месяцев экспериментов агрессора и испытаний украинской противовоздушной обороны с применением различных систем вооружений, маршрутов нанесения ударов и тактик ослабления противовоздушной обороны.
В ISW отмечают, что российские удары по Украине являются частью тактического и технологического соревнования между наступлением и обороной, в котором обе стороны постоянно экспериментируют и приспосабливаются друг к другу, особенно в сфере дальних ударов и противовоздушной обороны.
В отчете также согласились с информацией аналитиков, обнародованную в британском издании Telegraph. По их словам, Украине, вероятно, придется нормировать свои ракеты ПВО в условиях сокращения помощи Запада. Также придется усиливать защиту важнейших целей, путем передислокации систем ПВО из более уязвимых прифронтовых районов.
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сегодня, 11:20
Нормувати використання, обмежувати, чекати на оновлення поставок ... І жодного слова, стосовно виробництва. Це напрягає. На цей раз, стосовно розумових здібностей керівництва промисловості. При СРСР, Україна забезпечувала ракетами та двигунами, майже увесь союз.