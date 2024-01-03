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Россияне пытаются приспособиться к возможностям ПВО Украины: подробности от ISW

Оккупанты не прекращают пытаться найти лазейки, чтобы пробить украинскую ПВО

сегодня, 07:48
Автор:
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Кравцев Сергей
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Для Украины критически важными остаются поставки странами Запада систем противовоздушной обороны и ракет. Российские военные будут пытаться приспособиться к возможностям украинской системы ПВО, чтобы научиться ее обходить и наносить максимальные разрушения и жертвы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). 

Россияне пытаются приспособиться к возможностям ПВО Украины: подробности от ISW

ПВО. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, что во время обстрелов 1-2 января украинские военные сбили больше беспилотников "Шахед", по сравнению с масштабной атакой 29 декабря, а также много ракет типа "Кинжал". 

Аналитики Института предполагают, что силы ПВО, вероятно, адаптировались к ударному комплексу, который российские силы применили 29 декабря. Это стало возможным после месяцев экспериментов агрессора и испытаний украинской противовоздушной обороны с применением различных систем вооружений, маршрутов нанесения ударов и тактик ослабления противовоздушной обороны.

В ISW отмечают, что российские удары по Украине являются частью тактического и технологического соревнования между наступлением и обороной, в котором обе стороны постоянно экспериментируют и приспосабливаются друг к другу, особенно в сфере дальних ударов и противовоздушной обороны.

"Помощь Запада Украине остается критически важной, поскольку российские войска, вероятно, будут продолжать экспериментировать и внедрять новые способы обхода украинской противовоздушной обороны", — отмечает Институт изучения войны.

В отчете также согласились с информацией аналитиков, обнародованную в британском издании Telegraph. По их словам, Украине, вероятно, придется нормировать свои ракеты ПВО в условиях сокращения помощи Запада. Также придется усиливать защиту важнейших целей, путем передислокации систем ПВО из более уязвимых прифронтовых районов.

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Обсуждения

Medkot

сегодня, 11:20

Нормувати використання, обмежувати, чекати на оновлення поставок ... І жодного слова, стосовно виробництва. Це напрягає. На цей раз, стосовно розумових здібностей керівництва промисловості. При СРСР, Україна забезпечувала ракетами та двигунами, майже увесь союз.


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