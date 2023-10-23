Жданов рассказал о новой тактике россиян вблизи Авдеевки

Украинский военный Олег Жданов заявил, что российские военные вблизи Авдеевки прибегают к методам Второй мировой войны, которую назвал "тактикой кротов". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Youtube-канал политического обозревателя.



Военный обозреватель Олег Жданов. Фото из открытых источников

По словам Жданова, россияне воюют подобно методам СССР во время войны против немецких войск, а именно "пытаются забрасывать наши позиции телами". Россияне постоянно совершают волны атак вместе с тяжелой техникой и без нее.

"Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери... Видимо, стоит политическая задача — любой ценой взять Авдеевку, сколько бы людей ни полегло, сколько бы техники ни потеряли", — рассказал Жданов.

Военный обозреватель рассказал о тактике, которую россияне применяют против украинских военных в этом направлении.

"В районе Авдеевки оккупанты начали применять тактику кротов", — сказал Жданов и пояснил, что россияне роют тоннели к украинским позициям, чтобы "тайно подобраться поближе и выскочить из этого тоннеля перед нашими окопами".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Олег Жданов дал нелестный прогноз по ситуации после смерти Путина. По словам блогера, после смерти президента РФ Кремль может вести еще более агрессивную войну против Украины, а на место Путина придет такой же диктатор. Жданов призывает не ждать отхода Владимира Путина, а бороться против России.

Также "Комментарии" писали, что Жданов рассказал, откуда могут наступать россияне. По его словам, на фронте сейчас есть только одно такое место.