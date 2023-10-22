Жданов дал неутешительный прогноз по ситуации после смерти Путина

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Военный обозреватель Олег Жданов считает, что после смерти Путина война России против Украины может набрать новые обороты и стать еще более кровавой. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ТСН.
Военный обозреватель Олег Жданов. Фото из открытых источников
Украинский военный Олег Жданов утверждает, что не следует ожидать смерти президента России Владимира Путина и надеется на конец войны в Украине.
По словам военного обозревателя, период после Путина может быть попыткой создания демократических преобразований, или большего узурпирования власти. Жданов привел пример Кубы и КНДР, где после очередной смерти диктатора к власти приходит новый.
Кроме того, военный заметил, что Путин использует двойников, поэтому о смерти президента России мы можем не знать долгий период времени.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что популярный украинский ютуб-блогер Олег Жданов назвал крайний срок окончания войны с Россией.
Также "Комментарии" писали об Олеге Жданове, который рассказал откуда могут наступать россияне. По мнению военного обозревателя, осталось только одно такое место.
Обсуждения
Новости
Ігор
сегодня, 13:06
Так само як в Україні де після одного негідника, приходить ще гірший. Після останнього Україні приходить криваве всьо.