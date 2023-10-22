Жданов дал неутешительный прогноз по ситуации после смерти Путина

Военный обозреватель Олег Жданов считает, что после смерти Путина война России против Украины может набрать новые обороты и стать еще более кровавой. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ТСН.

Военный обозреватель Олег Жданов. Фото из открытых источников

Украинский военный Олег Жданов утверждает, что не следует ожидать смерти президента России Владимира Путина и надеется на конец войны в Украине.

"Надо с ним бороться, а не ждать его смерти. Но я вам скажу, что ситуация может измениться еще в худшую сторону", — считает Жданов.

По словам военного обозревателя, период после Путина может быть попыткой создания демократических преобразований, или большего узурпирования власти. Жданов привел пример Кубы и КНДР, где после очередной смерти диктатора к власти приходит новый.

"Обычно переходный момент между диктатурой и более демократическим преобразованием страны может отличаться большей жесткостью именно диктаторских законов", — заявил Олег Жданов и добавил, "если сразу не произойдет надлом".

Кроме того, военный заметил, что Путин использует двойников, поэтому о смерти президента России мы можем не знать долгий период времени.

"Где настоящий Путин уже никто не знает", — утверждает военный обозреватель и ожидает, что в случае смерти Владимира Путина, двойники российского президента будут и дальше выполнять свои роли.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что популярный украинский ютуб-блогер Олег Жданов назвал крайний срок окончания войны с Россией.

Также "Комментарии" писали об Олеге Жданове, который рассказал откуда могут наступать россияне. По мнению военного обозревателя, осталось только одно такое место.