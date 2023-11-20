Жадан назвал главную стратегическую ошибку украинцев

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Slava Kot
Писатель Сергей Жадан считает, что украинцы не должны надеяться на возвращение к своей предыдущей жизни после окончания войны, а начинать строить новое будущее Украины. По его словам, это и есть главная стратегическая ошибка украинцев. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание NV.
Сергей Жадан о стратегической ошибке украинцев. Фото из открытых источников
Сергей Жадан выступил на мероприятии NV "Формула успеха для Украины", где рассказал, что формула формируется и решается на линии фронта. Однако уже сейчас необходимо понимать, что после войны у Украины должна быть стратегия развития.
Жадан указывает на одну проблему, которую он заметил в ходе различных обсуждений о будущем Украины.
Жадан объясняет, что Украина не сможет вернуться к довоенной жизни, ведь война повлияла на все сферы жизни. В качестве примера украинский писатель указывает на Харьков, который расположен в 40 км от границы с Россией. Даже после победы за границей останется РФ, поэтому новая реальность будет касаться безопасности города, экономики, социальной сферы, в том числе образования.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сергей Жадан призвал больше не называть украинцев русскоязычными. Какие альтернативы.
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