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Жадан назвал главную стратегическую ошибку украинцев

Сергей Жадан рассказал о важной ошибке, которую сейчас могут совершать украинцы по развитию страны после войны.

сегодня, 09:57
Автор:
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Slava Kot
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Писатель Сергей Жадан считает, что украинцы не должны надеяться на возвращение к своей предыдущей жизни после окончания войны, а начинать строить новое будущее Украины. По его словам, это и есть главная стратегическая ошибка украинцев. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание NV.

Жадан назвал главную стратегическую ошибку украинцев

Сергей Жадан о стратегической ошибке украинцев. Фото из открытых источников

Сергей Жадан выступил на мероприятии NV "Формула успеха для Украины", где рассказал, что формула формируется и решается на линии фронта. Однако уже сейчас необходимо понимать, что после войны у Украины должна быть стратегия развития.


Жадан указывает на одну проблему, которую он заметил в ходе различных обсуждений о будущем Украины.

"Иногда это звучит следующим образом: хорошо, война завершится, мы получим победу… на утро проснемся и с новыми силами, возьмемся за работу, которую мы любим и от которой мы были отлучены в результате войны", — говорит Жадан и указывает, что здесь "скрывается главная стратегическая ошибка".

Жадан объясняет, что Украина не сможет вернуться к довоенной жизни, ведь война повлияла на все сферы жизни. В качестве примера украинский писатель указывает на Харьков, который расположен в 40 км от границы с Россией. Даже после победы за границей останется РФ, поэтому новая реальность будет касаться безопасности города, экономики, социальной сферы, в том числе образования.

"Предыдущей жизни не будет — будет будущее. А какой она будет — во многом зависит от нас. И зависит от того, в частности, что мы сегодня придумаем и до чего дойдем", — подытожил Сергей Жадан.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сергей Жадан призвал больше не называть украинцев русскоязычными. Какие альтернативы.

Также "Комментарии" писали о Зеленском, который рассказал о планах Путина начать новую войну в других странах на европейском континенте.



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Источник: https://nv.ua/ukr/opinion/zhadan-rozpoviv-yakimi-budut-ukrajinci-pislya-peremogi-koli-zakinchitsya-viyna-50369203.html
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