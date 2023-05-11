logo

BTC/USD

27526.76

ETH/USD

1829.97

LTC/USD

81.45

USD/UAH

37.62

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский рассказал, как Кремль попытался оправдать новые удары по Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский рассказал, как Кремль попытался оправдать новые удары по Украине

Президент Украины считает, что обман россиян не сработал ни для российского общества, ни для вражеских пропагандистов

сегодня, 12:15
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Красочная, но полностью постановочная атака беспилотников на Кремль, состоявшаяся в ночь на 3 мая, закончилась провалом. Скорее всего, произошедшее было российской операцией для оправдания очередных атак на Украину. Киев же к данной операции не причастен. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "ВВС" заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский рассказал, как Кремль попытался оправдать новые удары по Украине

Кремль. Фото: из открытых источников

Президент Украины отметил, удар по Кремлю мог быть российской операцией, которую осуществили для оправдания ударов по украинским территориям.  


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Они постоянно ищут что-то в качестве оправдания для себя. Говорят: "Вы нам делаете такое, то мы вам — такое"... Но это не сработало", — заявил Владимир Зеленский.

По мнению Зеленского, этот обман не сработал ни для российского общества, ни для вражеских пропагандистов.

"Они не поверили в это. Потому что это выглядело очень искусственно", — подчеркнул глава государства.

Напомним, в ночь на 3 мая по Кремлю был нанесен удар БПЛА. Что это было, что это значит, возможные последствия? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам. 

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский объяснил, почему откладывается контрнаступление.

Также издание "Комментарии" сообщало – Европейский Союз продолжает готовить 11-й пакет санкций против России. Но процесс может затянуться, в том числе из-за разногласий по поводу мягкости/жесткости предлагаемых ограничений. Издание "Комментарии" продолжает обсуждать с экспертами эффективность уже введенных санкций и перспективы принятия новых.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/news/world-europe-65550427
Теги:
comments

Обсуждения

vess

сегодня, 12:41

Не хватает секса или отношений? Красивые и не очень, свободные и замужные все они ищут мужчин. Здесь легко найти девушку, любовницу или телку на ночь, не упусти свой шанс----- https://s4.lv/piska


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!