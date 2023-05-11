Зеленский рассказал, как Кремль попытался оправдать новые удары по Украине

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Кравцев Сергей
Красочная, но полностью постановочная атака беспилотников на Кремль, состоявшаяся в ночь на 3 мая, закончилась провалом. Скорее всего, произошедшее было российской операцией для оправдания очередных атак на Украину. Киев же к данной операции не причастен. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "ВВС" заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Кремль. Фото: из открытых источников
Президент Украины отметил, удар по Кремлю мог быть российской операцией, которую осуществили для оправдания ударов по украинским территориям.
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По мнению Зеленского, этот обман не сработал ни для российского общества, ни для вражеских пропагандистов.
Напомним, в ночь на 3 мая по Кремлю был нанесен удар БПЛА. Что это было, что это значит, возможные последствия? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
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Также издание "Комментарии" сообщало – Европейский Союз продолжает готовить 11-й пакет санкций против России. Но процесс может затянуться, в том числе из-за разногласий по поводу мягкости/жесткости предлагаемых ограничений. Издание "Комментарии" продолжает обсуждать с экспертами эффективность уже введенных санкций и перспективы принятия новых.
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