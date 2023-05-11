Зеленский рассказал, как Кремль попытался оправдать новые удары по Украине

Красочная, но полностью постановочная атака беспилотников на Кремль, состоявшаяся в ночь на 3 мая, закончилась провалом. Скорее всего, произошедшее было российской операцией для оправдания очередных атак на Украину. Киев же к данной операции не причастен. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "ВВС" заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Кремль. Фото: из открытых источников

Президент Украины отметил, удар по Кремлю мог быть российской операцией, которую осуществили для оправдания ударов по украинским территориям.

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"Они постоянно ищут что-то в качестве оправдания для себя. Говорят: "Вы нам делаете такое, то мы вам — такое"... Но это не сработало", — заявил Владимир Зеленский.

По мнению Зеленского, этот обман не сработал ни для российского общества, ни для вражеских пропагандистов.

"Они не поверили в это. Потому что это выглядело очень искусственно", — подчеркнул глава государства.

Напомним, в ночь на 3 мая по Кремлю был нанесен удар БПЛА. Что это было, что это значит, возможные последствия? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

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