Зеленский объяснил, почему откладывается контрнаступление

Украине нужно еще дополнительное время для начала контрнаступления против российских захватчиков, ведь военные все еще нуждаются в обещанной помощи от союзников. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью общественным вещателям, которые являются членами Eurovision News, в частности BBC, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент отметил, что украинские военные могут идти вперед и быть успешными с тем, что есть уже сейчас.

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"Но мы бы потеряли много людей. Я считаю, что это неприемлемо... Поэтому нам нужно подождать. Нам еще нужно немного времени", — отметил глава государства.

Владимир Зеленский описал боевые бригады, некоторые из которых были обучены странами НАТО, как "готовые", но сказал, что армия все еще нуждается в "некоторых вещах", включая бронетехнику, которая поступает партиями.

В то же время, президент выразил уверенность, что украинские военные могут наступать, предупредив о рисках "замороженного конфликта", на который, по его словам, рассчитывает Россия.

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