Зеленский высмеял Путина на Экономическом форуме в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе пошутил по привычке Путина выступать перед хромакеем. Зеленский даже не уверен, жив ли президент России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Youtube-канал Victor Pinchuk Foundation.

Зеленский высмеял Путина. Фото из открытых источников

На проходящем в Швейцарии нынешнем экономическом форуме не были приглашены российские бизнесмены и политики, ранее постоянно посещавшие мероприятие. Таким образом, Европа в очередной раз подчеркнула на чьей она стороне в войне против российской агрессии и дала возможность Владимиру Зеленскому выступить с речью во время Украинского завтрака в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

"Сегодня я не совсем понимаю с кем говорить и о чем. Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется на хромакее, он там появляется, но я не совсем понимаю, что это именно он там есть и не до конца понимаю, жив ли он", — высмеял Путина Владимир Зеленский за использование спецэффектов во время выступлений.

Хромакей – это техника, использующая определенный фон, преимущественно зеленого цвета, чтобы заменить его на любое другое изображение. Технология распространена в киноиндустрии, где таким образом создаются спецэффекты для фильмов.

Президент России уже несколько раз был замечен в использовании техники хромакей. К примеру, через несколько дней после полномасштабного вторжения российский диктатор выступил со своим обращением, однако большинство зрителей привлекло внимание не речь Путина, а то, что его рука прошла сквозь микрофон.





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