logo

BTC/USD

20931.22

ETH/USD

1548.97

LTC/USD

84.04

USD/UAH

40.20

EUR/UAH

43.05

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский высмеял Путина на Экономическом форуме в Давосе
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский высмеял Путина на Экономическом форуме в Давосе

Президент Украины высмеял Путина за то, что часто использует для своих выступлений спецэффекты индустрии кино.

сегодня, 11:00
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе пошутил по привычке Путина выступать перед хромакеем. Зеленский даже не уверен, жив ли президент России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Youtube-канал Victor Pinchuk Foundation.

Зеленский высмеял Путина на Экономическом форуме в Давосе

Зеленский высмеял Путина. Фото из открытых источников

На проходящем в Швейцарии нынешнем экономическом форуме не были приглашены российские бизнесмены и политики, ранее постоянно посещавшие мероприятие. Таким образом, Европа в очередной раз подчеркнула на чьей она стороне в войне против российской агрессии и дала возможность Владимиру Зеленскому выступить с речью во время Украинского завтрака в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

"Сегодня я не совсем понимаю с кем говорить и о чем. Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется на хромакее, он там появляется, но я не совсем понимаю, что это именно он там есть и не до конца понимаю, жив ли он", — высмеял Путина Владимир Зеленский за использование спецэффектов во время выступлений.

Хромакей – это техника, использующая определенный фон, преимущественно зеленого цвета, чтобы заменить его на любое другое изображение. Технология распространена в киноиндустрии, где таким образом создаются спецэффекты для фильмов.

Президент России уже несколько раз был замечен в использовании техники хромакей. К примеру, через несколько дней после полномасштабного вторжения российский диктатор выступил со своим обращением, однако большинство зрителей привлекло внимание не речь Путина, а то, что его рука прошла сквозь микрофон.

Зеленский высмеял Путина на Экономическом форуме в Давосе - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал о покушении на жизнь президента Украины.

Также "Комментарии" писали о словах президента Финляндии, сравнившего действия Путина с провалом Сталина.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wXLL7dkfCU0&ab_channel=VictorPinchukFoundation
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!