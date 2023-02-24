Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" Героям-военнослужащим

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины президент Украины Владимир Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" военнослужащим, которым присвоено звание Героя Украины: подполковнику Евгению Бове, младшему сержанту Виталию Оноприенко, майору Василию Козаку, штаб-сержанту Дмитрию Кушниру, полковнику полиции Олегу Лакусте и старшему сержанту службы гражданской защиты Андрею Кошовцу. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Генштаб Минобороны Украины.

"Золота Зірка" - Героям

Владимир Зеленский также передал ордена "Золотая Звезда" членам семей воинов, удостоенных звания Героя Украины посмертно. Высшие государственные награды вручены родным старшего лейтенанта Артема Слисарчука, старшего солдата Сергея Совы, старшего лейтенанта Павла Усова, старшего лейтенанта Михаила Чуприні, майора Александра Крикуненко, полковника Юрия Юрчика, полковника полиции Михаила Куратченко и младшего сержанта службы гражданской защиты Ильи Ахметгареева.

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Звание Герой Украины — государственная награда Украины, высшая степень отличия в Украине, предоставляемая гражданам Украины за совершение выдающегося геройского поступка или выдающегося трудового достижения. Герою Украины вручается орден "Золотая Звезда" за совершение выдающегося геройского поступка или орден Державы — за чрезвычайные трудовые достижения.

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