Зеленский упрекнул Запад: какое обещание не сдержали партнеры

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Кравцев Сергей
Несмотря на публичные обещания и заверения партнеры до сих пор не передали Украине часть обещанных систем противовоздушной обороны. Как передает портал "Комментарии", об этом на 24-м заседании "Рамштайна" заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Украинский лидер поблагодарил всех партнеров за то, что на саммите НАТО в Вашингтоне были приняты "серьезные решения" по ПВО для Украины. Но подчеркнул, что эти договоренности выполнены не полностью.
Также глава украинского государства добавил, что Украине нужно больше истребителей F-16. Сейчас самолеты эффективно работают, сказал он, и сбивают ракеты, но их нужно больше.
Отметим, в ходе этого же мероприятия Владимир Зеленский заявил, что нужно надавить на российских солдат и города РФ, заставив их выбирать между окончанием войны и российским диктатором Владимиром Путиным.
Во время выступления президент отметил, что Украина хочет закончить войну, но Путин стремится оккупировать больше украинских земель.
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