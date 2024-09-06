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Зеленский упрекнул Запад: какое обещание не сдержали партнеры

Президент призвал союзников быть более активными в вопросах поставок военной помощи Украины

сегодня, 13:52
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Кравцев Сергей

Несмотря на публичные обещания и заверения партнеры до сих пор не передали Украине часть обещанных систем противовоздушной обороны. Как передает портал "Комментарии", об этом на 24-м заседании "Рамштайна" заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский упрекнул Запад: какое обещание не сдержали партнеры

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Украинский лидер поблагодарил всех партнеров за то, что на саммите НАТО в Вашингтоне были приняты "серьезные решения" по ПВО для Украины. Но подчеркнул, что эти договоренности выполнены не полностью.

"Я не буду говорить количество систем, которые мы получили. Но количество систем ПВО, которые не были поставлены, значительное... Мир имеет достаточно систем ПВО, чтобы обеспечить то, чтобы российский террор не имел результатов. Призываю вас быть более активными в этой работе с нами по ПВО", – высказался Владимир Зеленский.

Также глава украинского государства добавил, что Украине нужно больше истребителей F-16. Сейчас самолеты эффективно работают, сказал он, и сбивают ракеты, но их нужно больше.

"Нам нужен гораздо более крепкий воздушный флот F-16. И у меня есть предложения, которые озвучу, когда пресса выйдет", – сказал Владимир Зеленский.

Отметим, в ходе этого же мероприятия Владимир Зеленский заявил, что нужно надавить на российских солдат и города РФ, заставив их выбирать между окончанием войны и российским диктатором Владимиром Путиным.

Во время выступления президент отметил, что Украина хочет закончить войну, но Путин стремится оккупировать больше украинских земель.

"Мы хотим покончить с этой войной, мы хотим мира, мы хотим сохранить наш народ и нашу страну. И это Путин не хочет мира, и это он одержим территориальными приобретениями. Он хочет наши города или руины, которые от них остаются", — сказал президент.

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