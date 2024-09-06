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Зеленский объяснил, как Украина будет принуждать Россию к миру

Владимир Зеленский считает, что Россию можно вынудить закончить войну в Украине.

сегодня, 13:25
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Автор:
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно надавить на российских солдат и города РФ, заставив их выбирать между окончанием войны и российским диктатором Владимиром Путиным.

Зеленский объяснил, как Украина будет принуждать Россию к миру

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский выступил на заседании Контактной группы по обороне Украины, которое проходит на авиабазе НАТО Рамштайн в Германии. Во время выступления президент отметил, что Украина хочет закончить войну, но Путин стремится оккупировать больше украинских земель.

"Мы хотим покончить с этой войной, мы хотим мира, мы хотим сохранить наш народ и нашу страну. И это Путин не хочет мира, и это он одержим территориальными приобретениями. Он хочет наши города или руины, которые от них остаются", — сказал президент.

По словам Зеленского, Украина и международные партнеры могут оказать давление на российского диктатора, чтобы в Кремле склонились к окончанию войны, а не продолжению агрессии РФ.

"Поэтому нам нужна сила — мы должны заставить Россию искать мир. Мы должны сделать так, чтобы российские города и даже русские солдаты думали о том, что именно им нужно: настоящий мир или Путин. И вполне реалистично нажать на них, чтобы они избрали мир", – добавил Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал цифру потерь личного состава России в Курской области за месяц боев. Кроме того, известно об украинских и российских потерях военной техники в Курской области.

Также "Комментарии" писали, что в Белом доме отреагировали на план Зеленского закончить войну. Поддерживают ли его в Соединенных Штатах.



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