Зеленский объяснил, как Украина будет принуждать Россию к миру

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно надавить на российских солдат и города РФ, заставив их выбирать между окончанием войны и российским диктатором Владимиром Путиным.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский выступил на заседании Контактной группы по обороне Украины, которое проходит на авиабазе НАТО Рамштайн в Германии. Во время выступления президент отметил, что Украина хочет закончить войну, но Путин стремится оккупировать больше украинских земель.
По словам Зеленского, Украина и международные партнеры могут оказать давление на российского диктатора, чтобы в Кремле склонились к окончанию войны, а не продолжению агрессии РФ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал цифру потерь личного состава России в Курской области за месяц боев. Кроме того, известно об украинских и российских потерях военной техники в Курской области.
Также "Комментарии" писали, что в Белом доме отреагировали на план Зеленского закончить войну. Поддерживают ли его в Соединенных Штатах.
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