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Зеленский прямо назвал потери России в Курской области за месяц боев

Владимир Зеленский рассказал о ситуации на Курском направлении и озвучил потери России.

сегодня, 13:10
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Автор:
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия потеряла в боях в Курской области около 6 тысяч российских военных. По его словам, благодаря Курской операции Украина сняла угрозу возможного наступления РФ на Сумскую область.

Зеленский прямо назвал потери России в Курской области за месяц боев

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский принял участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое проходит на авиабазе НАТО Рамштайн в Германии. Во время выступления президент рассказал о ситуации на Курском направлении и потерях РФ.

"Пока за первый месяц нашей операции в Курской области российские войска потеряли около 6 тысяч солдат убитыми и ранеными, и десятки тысяч российских военнослужащих в других зонах боевых действий", — сказал Зеленский.

Президент также объяснил, какие преимущества для Украины принесли сражения в Курской области. По словам Зеленского, россияне планировали наступление на Сумы, однако Украина перевернула ситуацию и ведет действия на территории РФ.

"Благодаря нашим действиям нет угрозы того, что Россия начнет новую наступательную операцию на нашей территории на город Сумы, как это было в мае этого года, когда Путин начал наступление на наш город Харьков", — рассказал Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что аналитик разведки на основе открытых источников подсчитал потери военной техники в Курской области. По его данным общий счет 106 против 71 в пользу армии РФ.

Также "Комментарии" писали о том, что главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что благодаря боям в Курской области Украина остановила продвижение российских сил на Покровском направлении.





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