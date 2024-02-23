Зеленский сделал заявление о потерях Украины и России в войне

Потери среди украинской армии в пять раз меньше, чем российской. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью телеканалу Fox News сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Мы знаем, что десятки тысяч людей были убиты. Десятки тысяч детей были депортированы. Если сравнивать количество погибших солдат, я бы сказал, соотношение 1:5. На одного украинского военного, погибшего в бою, приходится 5 российских солдат. Это примерная статистика", – отметил президент.

По его словам, россияне потеряли более 400 тысяч солдат в этой полномасштабной войне против Украины.

Отметим, в этом же интервью президент отметил, что за увольнением главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного и ключевого руководства ВСУ стоит желание провести перезагрузку, перестройку и изменение менеджмента военного командования, а не какие-то личные мотивы.

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