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Зеленский сделал заявление о потерях Украины и России в войне

Владимир Зеленский уверяет, что потери ВСУ в пять раз ниже российских

сегодня, 08:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Потери среди украинской армии в пять раз меньше, чем российской. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью телеканалу Fox News сделал президент Украины Владимир Зеленский. 

Зеленский сделал заявление о потерях Украины и России в войне

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Мы знаем, что десятки тысяч людей были убиты. Десятки тысяч детей были депортированы. Если сравнивать количество погибших солдат, я бы сказал, соотношение 1:5. На одного украинского военного, погибшего в бою, приходится 5 российских солдат. Это примерная статистика", – отметил президент. 

По его словам, россияне потеряли более 400 тысяч солдат в этой полномасштабной войне против Украины.

Отметим, в этом же интервью президент отметил, что за увольнением главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного и ключевого руководства ВСУ стоит желание провести перезагрузку, перестройку и изменение менеджмента военного командования, а не какие-то личные мотивы.                                         

Читайте также на портале "Комментарии" — в среду, 21 февраля, президент Владимир Зеленский впервые с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину посетил заседание фракции "Слуга народа". Особых подробностей после этого не было. При этом на 25 февраля на Банковой анонсировали "честный разговор" о будущем Украины. О чем мог Зеленский говорить со "слугами"? Какой "честный разговор" нас может ожидать 25 февраля? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему в войне-2024 у Украины возникли серьезные проблемы: как исправить ситуацию.




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