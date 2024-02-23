Увольнение Залужного: Зеленский назвал главную причину, почему принял такое решение

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Кравцев Сергей
За увольнением главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного и ключевого руководства ВСУ стоит желание провести перезагрузку, перестройку и изменение менеджмента военного командования. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире "FoxNews" сделал президент Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Фото из открытых источников
Глава государства подчеркнул, что речь идет об изменении курса наших действий, речь идет только "о вещах, которые долго не менялись".
У Зеленского также спросили, о награде Героя Украины для Залужного, и означает ли это, что генерал и в дальнейшем будет поддерживать политику президента или, возможно, он уйдет в оппозицию. На это Владимир Зеленский ответил, что это выбор Залужного.
Читайте также на портале "Комментарии" — о чем говорит отставка главкома ВСУ генерала Валерия Залужного, а также реакция на это как внутри Украины, так и за ее пределами? Как ситуация с переосмыслением стратегии в войне, переформатированием команды Зеленского может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский рискует ошибиться: The Economist спрогнозировал, чем обернется увольнение Валерия Залужного.
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