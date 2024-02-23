Увольнение Залужного: Зеленский назвал главную причину, почему принял такое решение

За увольнением главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного и ключевого руководства ВСУ стоит желание провести перезагрузку, перестройку и изменение менеджмента военного командования. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире "FoxNews" сделал президент Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Фото из открытых источников

Глава государства подчеркнул, что речь идет об изменении курса наших действий, речь идет только "о вещах, которые долго не менялись".

"Мы должны быть быстрее, это означает, мы должны упускать всю бюрократию, которая у нас есть. У нас нет другого шанса. Мы должны быть умными, технологически оснащенными и быстрыми. Время – это деньги, а в нашем случае это не деньги, а жизни людей", – отметил президент.

У Зеленского также спросили, о награде Героя Украины для Залужного, и означает ли это, что генерал и в дальнейшем будет поддерживать политику президента или, возможно, он уйдет в оппозицию. На это Владимир Зеленский ответил, что это выбор Залужного.

"Он защищал нашу нацию и нашу страну. Я предоставил ему титул Героя Украины, потому что я очень благодарен ему за это", – высказался Зеленский.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский рискует ошибиться: The Economist спрогнозировал, чем обернется увольнение Валерия Залужного.



