Зеленский сделал заявление о переговорах с РФ: когда они начнутся

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
На совместной пресс-конференции с президентом Словении Наташей Пирц Мусар президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина будет решать, когда начать переговоры с Россией.
Владимир Зеленский
По его словам, Украина является жертвой войны, однако все же избрала путь дипломатии, чтобы ее завершить – разработав формулу мира, представленную на саммите в Швейцарии.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что невозможно достичь мира без переговоров, со временем Украине и России все же придется сесть за стол переговоров, такое мнение высказала президент Словении Наташа Пирц Мусар. Она подчеркнула, что рано или поздно враждующим сторонам придется сесть вместе. К сожалению, всегда необходимо вести переговоры с врагом, с агрессором, если хочешь достичь мира. Даже в случае конфликта России и Украине придется сесть за общий стол. При этом она подчеркнула, что пока неясно, когда это произойдет.
Кроме того, ранее Владимир Зеленский заявил , что Украина не заинтересована в том, чтобы война продолжалась годами.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!
Ігор
28 июня 2024, 13:35
Самопроголошений Фюрер самопроголошує те, що від нього вже не буде залежати.