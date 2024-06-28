Зеленский сделал заявление о переговорах с РФ: когда они начнутся

На совместной пресс-конференции с президентом Словении Наташей Пирц Мусар президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина будет решать, когда начать переговоры с Россией.

Владимир Зеленский

"Да, Украина будет решать. Но, если бы все зависело только от Украины, никакой войны не было бы. К сожалению, оккупант — Россия, и Путин захотел войны. И пока, он не хочет ее заканчивать", — подчеркнул президент.

По его словам, Украина является жертвой войны, однако все же избрала путь дипломатии, чтобы ее завершить – разработав формулу мира, представленную на саммите в Швейцарии.

"Сейчас мы работаем над тремя детальными планами: энергетика, продовольственная безопасность и обмены, и эти вопросы я уверен, что мы решим. По крайней мере, мы подготовим подробный план. Это будет в ближайшее время. Все остальные пункты формулы мира мы также разработаем и подготовим совокупный план, который будет на столе перед нашими партнерами", — сообщил Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что невозможно достичь мира без переговоров, со временем Украине и России все же придется сесть за стол переговоров, такое мнение высказала президент Словении Наташа Пирц Мусар. Она подчеркнула, что рано или поздно враждующим сторонам придется сесть вместе. К сожалению, всегда необходимо вести переговоры с врагом, с агрессором, если хочешь достичь мира. Даже в случае конфликта России и Украине придется сесть за общий стол. При этом она подчеркнула, что пока неясно, когда это произойдет.

Кроме того, ранее Владимир Зеленский заявил , что Украина не заинтересована в том, чтобы война продолжалась годами.



