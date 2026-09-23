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Зеленский сделал заявление о Крыме: возможен ли возврат

Владимир Зеленский заявил, что нормальная жизнь невозможна без деоккупации Крыма.

23 сентября 2026, 19:15
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полноценный возврат к нормальной жизни невозможен без деоккупации Крыма. Об этом глава государства сказал во время шестого саммита Международной Крымской платформы, подчеркнув связь вопроса полуострова с безопасностью людей, освобождением пленных и территориальной целостностью Украины.

Зеленский сделал заявление о Крыме: возможен ли возврат

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

По словам Зеленского, оккупация Крыма Россией в 2014 году стала началом более широкого нарушения международных правил. Президент подчеркнул, что вопрос полуострова нельзя рассматривать отдельно от общей ситуации, связанной с войной и ее последствиями.

"Полное возвращение к нормальной жизни невозможно без Крыма — без восстановления безопасности, защиты людей и их жизней, освобождения удерживаемых Россией пленных и возвращения к базовым принципам международного права. Территориальная целостность имеет значение", — заявил глава государства.

Отдельно Зеленский отметил необходимость ответственности России за действия, которые привели к войне и захвату украинских территорий. По его словам, международное право должно не только формально существовать, но и иметь реальную силу.

"Мы хотим, чтобы международное право имело реальную силу. От этого зависит, имеет ли вообще человеческая жизнь истинную ценность", — отметил президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Мадяр пообещал увеличить удары по Крыму в 7 раз.

Также "Комментарии" писали, что эскортница взорвала украинского офицера-предателя в Крыму. В оккупированном Севастополе погиб бывший украинский военный Роберт Шагеев, перешедший на сторону РФ.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/21015
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