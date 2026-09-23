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Зеленський зробив заяву про Крим: чи можливе повернення

Володимир Зеленський заявив, що нормальне життя неможливе без деокупації Криму.

23 вересня 2026, 19:15
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Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський заявив, що повноцінне повернення до нормального життя неможливе без деокупації Криму. Про це глава держави сказав під час шостого саміту Міжнародної Кримської платформи, наголосивши на зв’язку питання півострова з безпекою людей, звільненням полонених та територіальною цілісністю України.

Зеленський зробив заяву про Крим: чи можливе повернення

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

За словами Зеленського, окупація Криму Росією у 2014 році стала початком ширшого порушення міжнародних правил. Президент підкреслив, що питання півострова не можна розглядати окремо від загальної ситуації, пов’язаної з війною та її наслідками.

"Повне повернення до нормального життя неможливе без Криму — без відновлення безпеки, захисту людей і їхніх життів, звільнення полонених, яких утримує Росія, та повернення до базових принципів міжнародного права. Територіальна цілісність має значення", — заявив глава держави.

Окремо Зеленський наголосив на необхідності відповідальності Росії за дії, які призвели до війни та захоплення українських територій. За його словами, міжнародне право має не лише формально існувати, а й мати реальну силу.

"Ми хочемо, щоб міжнародне право мало реальну силу. Від цього залежить, чи має взагалі людське життя справжню цінність", — зазначив президент.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Мадяр пообіцяв збільшити удари по Криму в 7 разів.

Також "Коментарі" писали, що ескортниця підірвала українського офіцера-зрадника в Криму. В окупованому Севастополі загинув колишній український військовий Роберт Шагеєв, який перейшов на бік РФ.



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Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/21015
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