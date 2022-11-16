Зеленский считает, что, несмотря на доказательства, это не украинская ракета упала в Польше

15 ноября Российская Федерация совершила масштабный террористический обстрел Украины. Со временем стало известно, что ракета упала на территории Польши, где убила двух человек. Большинство мировых политиков считают, что на территории Польши залетела украинская ракета, но Зеленский отрицает такую мысль. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на 24 канал

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

15 ноября МИД Польши опубликовал заявление, что российская ракета упала в поселке Пшеводув. Утром, 16 ноября, Джо Байден заявил о том, что маловероятно, что это была российская ракета.

Далее мировые лидеры начали говорить, что эта украинская ракета упала на территорию Польши. Олаф Шольц заявил, что неважно чья это ракета, но в этой ситуации виновата Россия, начавшая войну. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает этот инцидент несчастным случаем.

Украина официально обратилась в Польшу, чтобы получить доступ к доказательствам, которые подтвердили, что эта украинская ракета упала на территории пограничного поселка. Также Зеленский общался с командованием Воздушных сил, уверивших его, что это не украинская ракета.

"Я не сомневаюсь в том, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар. У меня нет смысла им не доверять, я с ними войну прошел", — комментирует ситуацию президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об официальной реакции Китая на инцидент в Польше.

Также "Комментарии" писали о заявлении премьер-министра Польши, утверждающего, что ракетный удар по его стране могла нанести Россия в целях провокации.

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