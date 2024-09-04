Зеленский рассказал новые детали Курской операции

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одной из причин успеха Курской операции стал малый круг осведомленных людей с украинскими планами по наступлению на территорию России. Также Зеленский рассказал, сообщал ли о военной операции партнеров Украины.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский дал интервью NBC News, в котором заявил, что администрация Байдена и другие украинские партнеры не знали о планах Украины о наступлении на Курскую область.

"Мы никого не сообщали. И дело не в недоверии", – сказал Зеленский.

Президент пояснил, что одной из причин провала контрнаступления Украины в прошлом году стала его разрекламированность, которая дала россиянам шанс подготовиться. Поэтому на этот раз украинские военные планировали все тайно. По словам Зеленского, о боях в Курской области не знали даже украинские спецслужбы.

"Я максимально сузил круг людей, знавших об этой операции", — сказал Зеленский и добавил, что "это была одна из причин успеха".

Зеленский рассказал, что одной из причин наступления на Курскую область стала попытка оттянуть российские войска из других частей фронта. По словам президента, из-за Курской операции Россия перебросила 60 тыс. военных, однако это не остановило наступление российской армии на Покровск.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что СМИ назвали важное решение, которое могут принять США по поводу войны в Украине. Это будет последний шанс Владимира Зеленского убедить президента США Джо Байдена.

Также "Комментарии" писали о подсчитанных потерях Украины и России в боях в Курской области.



