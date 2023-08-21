Зеленский рассказал на основе чего будут строиться мирные переговоры про окончание войны

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственным путем, через который могут состояться мирные переговоры – это Формула мира. Об этом Зеленский рассказал во время пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Зеленский отметил, что не знает о каких-либо договоренностях, касающихся обмена украинских территорий на что-то другое и указал, что Украина будет двигаться до окончания войны через Формулу мира.
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Зеленский отметил, что в Формуле мира предусматривается только справедливый мир с полной деоккупацией украинских территорий, захваченных российскими войсками.
Президент также подчеркнул, что в Формуле мира прописаны идеи справедливости. По словам Зеленского, Украина не будет забывать такие трагические моменты как катастрофа MH17 и зверства российских солдат в Буче, Мариуполе и других украинских городах.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина получит первые истребители F-16 от европейской страны. Зеленский назвал количество и дату.
Также "Комментарии" писали о популярном военном обозревателе Олеге Жданове, который назвал крайний срок окончания войны с Россией.
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