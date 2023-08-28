Зеленский рассказал, какими будут гарантии безопасности от других государств

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в гарантии безопасности будет входить военная, финансовая помощь и санкции против агрессора. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Зеленского, которое он дал Наталье Мосейчук.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Популярная телеведущая Наталья Мосейчук во время интервью спросила Зеленского, что должно быть заложено в гарантиях безопасности от других государств. Президент отметил, что такие гарантии будут иметь "щит и меч".

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"Ведь там должны быть и санкции, оружие, финансы, ПВО, самолеты... Меню большое, но разное. Потому что с США это будет более мощный договор... Но есть государства, которые просто не имеют оружия, но имеют финансы и серьезные санкции в случае повторения агрессии", – сказал Владимир Зеленский.

Напомним, что страны G7 согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины. Кроме стран G7, к этим гарантиям присоединились и другие государства, в частности, это касается Бельгии, Чехии, Финляндии, Нидерландов, Португалии, Норвегии, Дании, Косово, Испании, Румынии и других стран.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер Восточной группировки указал на два важных города, ставших главной целью российских оккупантов. По словам Ильи Евлаша, россияне перебросили более 100 тыс. солдат в сторону Купянска и Лимана. В последнее время здесь было совершено 600 обстрелов и 15 авианалетов российских сил.

Также "Комментарии" писали, что, несмотря на постоянные ошибки российского диктатора, Буданов указал на главную ошибку Путина. По словам руководителя Главного управления разведки Украины, главная ошибка Путина — это то, что его "оторвало от реальности".