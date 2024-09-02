Зеленский рассказал, что дает Украине продолжение операции в Курской области

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Кравцев Сергей
Президент Владимир Зеленский заявил, что каждый день операции в Курской области РФ обеспечивает Украине пополнение обменного фонда. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в своем традиционном обращении к украинцам сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Владимир Зеленский также заявил, что каждый удар россиян по Харькову и другим городам и селам доказывает правильность тактики Украины в частности в Курской области.
По словам украинского лидера, украинцы должны выжимать войну туда, откуда ее принесли в Украину. И не только в приграничные районы России. Государство-террорист должно почувствовать, что такое война.
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Также издание "Комментарии" сообщало – что на войне пошло не так: почему Зеленского начали критиковать за прорыв в Курскую область.
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