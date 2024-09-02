Зеленский рассказал, что дает Украине продолжение операции в Курской области

Президент Владимир Зеленский заявил, что каждый день операции в Курской области РФ обеспечивает Украине пополнение обменного фонда. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в своем традиционном обращении к украинцам сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"И сегодня же был доклад главкома Сырского. Прежде всего о Покровском направлении. О наших действиях, чтобы сдержать российские удары там и, чтобы уничтожить как можно больше сил оккупанта. А также был отчет о операции в Курской области – каждый день обеспечивает нам пополнение обменного фонда. Я благодарю каждое наше подразделение за это!", – заявил глава украинского государства.

Владимир Зеленский также заявил, что каждый удар россиян по Харькову и другим городам и селам доказывает правильность тактики Украины в частности в Курской области.

По словам украинского лидера, украинцы должны выжимать войну туда, откуда ее принесли в Украину. И не только в приграничные районы России. Государство-террорист должно почувствовать, что такое война.

"Мы работаем, чтобы больше российских военных объектов, российской логистики, критических объектов их военной экономики – чтобы все это оказалось в зоне доступа для нашего оружия. Сейчас это обеспечивают наши дроны, и я благодарю всех в Украине, кто работает для разработки и производства дронов. А также всех, кто работает ради нашей ракетной программы. И всей внешнеполитической команде нашего государства, убеждающей партнеров, что дальнобойность является ключом к завершению этой войны", – сказал президент.

Читайте также на портале "Комментарии" — катастрофа истребителя F-16: Зеленский не смог стерпеть, принял важное решение.

Также издание "Комментарии" сообщало – что на войне пошло не так: почему Зеленского начали критиковать за прорыв в Курскую область.



