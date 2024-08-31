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Катастрофа истребителя F-16: Зеленский не смог стерпеть, принял важное решение

Есть признаки того, что это могла быть ошибка системы ПВО Украины, которая во время отражения атаки восприняла свой самолет за вражескую цель

сегодня, 09:42
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Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку командующего Воздушных сил Николая Олещука через несколько дней после катастрофы истребителя F-16. Самолет могли сбить дружественным огнем. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times", со ссылкой на западного чиновника, который был проинформирован о предварительном расследовании катастрофы. 

Катастрофа истребителя F-16: Зеленский не смог стерпеть, принял важное решение

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Отмечается, что есть "признаки", что самолет был сбит дружественным огнем из ракетной батареи Patriot, хотя не исключается механическая неисправность и ошибка пилота.

Увольнение командующего Воздушных сил генерал-лейтенанта Олещука стало вторым громким увольнением в этом году. В феврале Зеленский отправил в отставку высшего военного руководителя Украины генерала Валерия Залужного, поставив на его место генерала Александра Сырского.

Зеленский не назвал конкретной причины решения, которое было принято через день после того, как Украина объявила о потере F-16, но сказал, что необходимо усилить военное руководство.

"Нам нужно стать сильнее. А о людях надо заботиться. Позаботьтесь о персонале. Берегите всех наших солдат", — сказал он.

Самолет разбился в понедельник во время обороны от интенсивной воздушной атаки российских войск. Вероятность инцидентов с дружественным огнем становится особенно острой во время массовых атак ракетами и беспилотниками, говорят военные эксперты.

"Трудно отслеживать, кто является своим, а кто — чужим, особенно когда ракеты летят вокруг. Дружественный огонь — это огромная проблема", — сказал Марк Канчиан, старший советник Центра стратегических и международных исследований, мозгового центра в Вашингтоне.

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