Катастрофа F-16: действительно ли отработала своя же ПВО

В украинском военном командовании рассматриваются различные версии крушения истребителя F-16, среди которых как ошибка пилота, так и "дружественный огонь" своих ПВО. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает украинская служба "Голоса Америки", со ссылкой на неназванного представителя Воздушных сил Украины.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

На условиях анонимности представители ВС заявил, что "рассматриваются различные версии, включая "дружественный огонь" своих ПВО, техническую неисправность и ошибку пилота".

"Но точно причины будут известны только после завершения расследования", — сказал он.

Ранее в официальном сообщении Генштаба ВСУ указывалось, что в ходе воздушного боя с самолетом F-16 во время захода на следующую цель "была потеряна связь".

"Как выяснилось позже, самолет потерпел катастрофу, летчик погиб", — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

В этом же сообщении указано, что для выяснения причин аварии назначена специальная комиссия Минобороны Украины, которая работает в районе падения самолета.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Генштабе при отражении ракетного удара со стороны России по территории Украины, вместе с подразделениями зенитно-ракетных войск были применены истребители F-16 Вооруженных Сил Украины. Там отметили, что в ходе воздушного боя самолеты F-16 продемонстрировали свою высокую эффективность, бортовым вооружением были сбиты четыре крылатых ракеты врага.

"Во время мероприятия на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел крушение, летчик погиб", — сказано в сообщении Генштаба.



