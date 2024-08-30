Глава украинского государства Владимир Зеленский попал под шквал критики со стороны военнослужащих, законодателей и военных аналитиков из-за стремительного продвижения российских войск на востоке Украины после того, как Киев начал дерзкое вторжение в Курскую область России. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

СМИ отмечает, в первые дни операции многие украинцы радовались прорыву ВСУ в Курскую область, надеясь, что эта авантюра заставит Москву перенаправить ресурсы на новый фронт и изменить темп войны в пользу Украины.

Авторы материала отмечают, прорыв на линии фронта в стратегически важном Донецком регионе на этой неделе вызвал негативную реакцию против руководства в Киеве, а критики утверждают, что позиции Украины были ослаблены передислокацией тысяч закаленных в боях украинских войск до Курской операции.

Российские войска приближаются к стратегически важному городу Покровск, заняв несколько близлежащих городов на этой неделе и заставив неукомплектованные украинские подразделения отступить с подготовленных оборонительных позиций.

Согласно данным украинской аналитической группы Frontelligence Insight, Покровск является одним из двух ключевых железнодорожных и автомобильных узлов в Донецкой области, и его потеря угрожала бы материально-техническому обеспечению украинских военных во всем регионе.

Спутниковые изображения, проанализированные исследователями из открытых источников из финской Black Bird Group, показывают, что российские войска находятся всего в 8 км от Покровска. В ответ местные власти приказали эвакуировать жителей этого района.

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