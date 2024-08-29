logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Если так будет продолжаться, Украина проигрывает войну: на Западе назвали ключевую причину
commentss НОВОСТИ Все новости

Если так будет продолжаться, Украина проигрывает войну: на Западе назвали ключевую причину

Российско-украинская война закончится именно так, как решат западные политики

сегодня, 15:58
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Одного желания украинцев противостоять путинской России маловато. Должна быть существенно усилена поддержка ключевого союзника Киева – США. Пока поддержки мало – говорить о победе Украины не приходится. Поэтому на Западе открыто говорят, что Украина проигрывает войну, если США продолжат оказывать поддержку медленно и нерешительно. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "AP".

Если так будет продолжаться, Украина проигрывает войну: на Западе назвали ключевую причину

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, что российско-украинская война закончится так, как решат западные политики. США должны разрешить Украине бить ракетами вглубь России, ведь ядерные угрозы Путина – это блеф.

"Более 200 российских военных целей находятся в пределах досягаемости системы ATACMS. Эти цели включают в себя большие военные базы, станции связи, логистические центры, ремонтные мастерские, топливные склады, склады боеприпасов и постоянные штабы", – отмечают авторы материала.

Читайте также на портале "Комментарии" — возможен ли обмен Курска на Крым и Донбасс : в окружении Путина дали ответ.

Также издание "Комментарии" сообщало – не только среди западных политиков, экспертов и широкой общественности идут дискуссии о том, как должна закончиться война в Украине и что будет с украинскими территориями, такие же разговоры идут и в России. Издание "Foreign Policy" поговорило с широким кругом представителей российской элиты и узнало их представления о войне и о том, как она в конце концов должна закончиться.

Все опрошенные журналистами представители российской элиты заявляли, что не может быть никакого ухода с принадлежащей России территории в четырех украинских областях. При этом большинство высказали мнение, что любая территория в других областях, таких как Харьковская, может быть возвращена Украине в обмен на ее демилитаризацию.

Это помогло бы гарантировать прекращение огня, а также позволило Путину заявить, что он обеспечил безопасность близлежащих российских областей, подвергающихся украинским обстрелам. Некоторые также считали, что можно было бы обменять территорию Харьковской области на территорию четырех областей, еще полностью не оккупированных Россией.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости