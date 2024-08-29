Если так будет продолжаться, Украина проигрывает войну: на Западе назвали ключевую причину

Одного желания украинцев противостоять путинской России маловато. Должна быть существенно усилена поддержка ключевого союзника Киева – США. Пока поддержки мало – говорить о победе Украины не приходится. Поэтому на Западе открыто говорят, что Украина проигрывает войну, если США продолжат оказывать поддержку медленно и нерешительно. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "AP".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, что российско-украинская война закончится так, как решат западные политики. США должны разрешить Украине бить ракетами вглубь России, ведь ядерные угрозы Путина – это блеф.

"Более 200 российских военных целей находятся в пределах досягаемости системы ATACMS. Эти цели включают в себя большие военные базы, станции связи, логистические центры, ремонтные мастерские, топливные склады, склады боеприпасов и постоянные штабы", – отмечают авторы материала.

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Также издание "Комментарии" сообщало – не только среди западных политиков, экспертов и широкой общественности идут дискуссии о том, как должна закончиться война в Украине и что будет с украинскими территориями, такие же разговоры идут и в России. Издание "Foreign Policy" поговорило с широким кругом представителей российской элиты и узнало их представления о войне и о том, как она в конце концов должна закончиться.

Все опрошенные журналистами представители российской элиты заявляли, что не может быть никакого ухода с принадлежащей России территории в четырех украинских областях. При этом большинство высказали мнение, что любая территория в других областях, таких как Харьковская, может быть возвращена Украине в обмен на ее демилитаризацию.

Это помогло бы гарантировать прекращение огня, а также позволило Путину заявить, что он обеспечил безопасность близлежащих российских областей, подвергающихся украинским обстрелам. Некоторые также считали, что можно было бы обменять территорию Харьковской области на территорию четырех областей, еще полностью не оккупированных Россией.



