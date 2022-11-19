logo

BTC/USD

16639.56

ETH/USD

1209.29

LTC/USD

63.51

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

40.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский рассказал, чем закончится «перемирие», которое так добивается Кремль
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский рассказал, чем закончится «перемирие», которое так добивается Кремль

Аморальные компромиссы приведут к новому кровопролитию, уверен президент Украины

сегодня, 10:10
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Кремль использует все попытки, чтобы добиться "короткого перемирия". Оно нужно России, чтобы восстановить силы, поэтому таким путем завершить эту войну не удастся. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на онлайн-выступление президента Украины Владимира Зеленского к участникам Международного форума безопасности в Галифаксе.

Зеленский рассказал, чем закончится «перемирие», которое так добивается Кремль

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Именно по себе прекращение войны не гарантирует мира. Россия сейчас стремится к короткому перемирию, передышке для восстановления силы. Некоторые могут назвать это концом войны, но такая передышка лишь усугубит ситуацию", — отметил Владимир Зеленский.

По его словам, невозможно прийти к миру путем сдачи своих территорий и суверенитета. Те компромиссы, а на самом деле ультиматумы, которые озвучивает Москва могут привести лишь к тому, что спустя некоторое время прольется еще больше крови и будет еще больше смертей. О реально мире можно будет говорить только, когда будет демонтированы все элементы российской агрессии, с которой столкнулась Украина.

При этом глава украинского государства напомнил о 10 пунктах формулы мира, с которой он выступает публично и предлагает России выполнить озвученные пункты, чтобы завершить войну.                                                                                       

Напомним, ранее в Офисе президента назвали два главных ресурса России в войне против Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россию снова ждет мобилизация: в Институте изучения войны рассказали, почему это только ухудшит положение российских войск и не поможет Москве переломить ситуацию на фронте.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.com/news/2022/11/18/zelenskyy-russias-short-truce-halifax-00069493
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!