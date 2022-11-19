Зеленский рассказал, чем закончится «перемирие», которое так добивается Кремль

Кремль использует все попытки, чтобы добиться "короткого перемирия". Оно нужно России, чтобы восстановить силы, поэтому таким путем завершить эту войну не удастся. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на онлайн-выступление президента Украины Владимира Зеленского к участникам Международного форума безопасности в Галифаксе.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Именно по себе прекращение войны не гарантирует мира. Россия сейчас стремится к короткому перемирию, передышке для восстановления силы. Некоторые могут назвать это концом войны, но такая передышка лишь усугубит ситуацию", — отметил Владимир Зеленский.

По его словам, невозможно прийти к миру путем сдачи своих территорий и суверенитета. Те компромиссы, а на самом деле ультиматумы, которые озвучивает Москва могут привести лишь к тому, что спустя некоторое время прольется еще больше крови и будет еще больше смертей. О реально мире можно будет говорить только, когда будет демонтированы все элементы российской агрессии, с которой столкнулась Украина.

При этом глава украинского государства напомнил о 10 пунктах формулы мира, с которой он выступает публично и предлагает России выполнить озвученные пункты, чтобы завершить войну.

Напомним, ранее в Офисе президента назвали два главных ресурса России в войне против Украины.

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