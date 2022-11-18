В ОП назвали два главных ресурса России в войне против Украины

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Кравцев Сергей
Для ведения войны против Украины Россия имеет всего два ресурса. Один из них – мобилизованные граждане РФ, которые не подготовлены к боевым действиям. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в интервью "24 каналу".
Михаил Подоляк. Фото: Офис президента
Советник главы ОП отметил, что у мобилизованных россиян никто не спрашивает, хотят ли они воевать, отправляться погибать в чужую им страну. Их отправляют в лагеря и просто выдают оружие. Это очень удобно для российской власти.
Вторым ресурсом, по мнению Подоляка, является Иран, поскольку военно-промышленного комплекса России не существует. При этом Подоляк считает, что Ирану уже невыгодно поддерживать РФ для будущей стратегии.
Советник главы ОП напомнил, что есть и другие страны, которые предпочли в войне РФ против Украины придерживать нейтралитета, заняв равнодушную позицию. По словам Подоляка, эти государства получают в ответ сниженные цены на российские энергоресурсы и агентурные связи.
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