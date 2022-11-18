В ОП назвали два главных ресурса России в войне против Украины

Для ведения войны против Украины Россия имеет всего два ресурса. Один из них – мобилизованные граждане РФ, которые не подготовлены к боевым действиям. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в интервью "24 каналу".

Михаил Подоляк. Фото: Офис президента

Советник главы ОП отметил, что у мобилизованных россиян никто не спрашивает, хотят ли они воевать, отправляться погибать в чужую им страну. Их отправляют в лагеря и просто выдают оружие. Это очень удобно для российской власти.

Вторым ресурсом, по мнению Подоляка, является Иран, поскольку военно-промышленного комплекса России не существует. При этом Подоляк считает, что Ирану уже невыгодно поддерживать РФ для будущей стратегии.

"Для Ирана невыгодно. Он видит, что Россия проиграет. То есть не меняется ничего по отношению к России. Россия не может перехватить даже ситуативную инициативу на поле боя. Россия не может перехватить информационную инициативу глобально", — добавил Михаил Подоляк.

Советник главы ОП напомнил, что есть и другие страны, которые предпочли в войне РФ против Украины придерживать нейтралитета, заняв равнодушную позицию. По словам Подоляка, эти государства получают в ответ сниженные цены на российские энергоресурсы и агентурные связи.

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