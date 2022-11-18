Новые жесткие заявления и намерения ЕС относительно россии: о чем они говорят – к чему могут привести

Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики Жозеп Боррель уверен – чтобы говорить о полноценном окончании войны и заключении мира (о чем периодически делает "заброс" Москва), руководству России следует отдать приказ о выводе своих войск с территории Украины. Также стало известно, что на днях Европарламент планирует официально объявить Россию террористическим государством. О чем говорят такие заявления и намерения ЕС? К чему они могут привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Флаги России и ЕС. Фото: из открытых источников

Усилия России направлены на то, чтобы склонить к переговорам страны Европы и США, а через них – и Украину

Сергей Шаповалов, политический аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, думает следующим образом:

"На саммите G20 президент Зеленский озвучил 10 предложений, которые должны осуществиться, чтобы российская война против Украины завершилась справедливо и на основе международного права. Слова Жозепа Борреля о выводе российских войск с территории Украины как необходимой предпосылки для завершения войны полностью совпадают с одним из условий, озвученных Зеленским на саммите G20".

Это условие, продолжает аналитик, очевидно, является одним из важнейших. Ведь украинский народ не прекратит борьбу, пока хоть какая часть территории государства находится под оккупацией.

Россия же, напротив, пытается навязать Украине переговоры "с учетом новых территориальных реалий", то есть признать формальную аннексию нескольких областей Украины, отмечает Сергей Шаповалов.

Однако, продолжает он, ситуация на поле боя не позволяет России склонить Украину к уступкам в таком принципиальном вопросе. Поэтому усилия России направлены на то, чтобы склонить к переговорам страны Европы и США, а через них – и Украину.

американского генерала Марка Милли о сложности военного изгнания россиян из Украины и потребности в переговорах было для страны-агрессора очень обнадеживающим. Но слова Борреля являются важным политическим признаком, что такая позиция не консенсунсна, и что страны Европы и США не будут подыгрывать россии, подталкивая Киев к переговорам с агрессором без освобождения территорий Украины. И хотя в заявлении не указывается, имеется ли в виду восстановление границ Украины по состоянию на 1991 год включительно с Крымом, все равно это четкий сигнал, что нас не будут подталкивать к заморозке статус-кво с оккупацией около 18% территории государства", – считает эксперт. "В этом смысле заявление

Следовательно, констатирует он, будет продолжаться всесторонняя поддержка Украины для освобождения как можно большей части наших территорий. Поэтому перспектива урегулирования будет и дальше решаться на поле боя.

"Другой вопрос, будут ли иметь ощутимые практические последствия такие заявления представителей Евросоюза или решение Европарламента о признании России террористическим государством, – отмечает Сергей Шаповалов. – Евросоюз является наднациональным образованием, а решения о передаче Украине оружия или наложении санкций на россию принимаются на уровне правительств стран (и в случае санкций мы уже не раз видели, как Венгрия выступает союзником путина и блокирует те или иные санкционные инициативы). Тем не менее, Евросоюз в качестве институции осуществляет много грантовых программ для помощи украинскому правительству и гражданскому обществу в восстановлении страны. Поэтому увеличение такой экономической, гуманитарной, технической помощи целиком в полномочиях институтов ЕС. А публичные заявления представителей ЕС являются важной политической поддержкой для Украины, и важны для формирования общественного дискурса по поддержке нашей страны в европейских обществах".

Инициатива о признании РФ — страной спонсором терроризма станет испытанием для украинских партнеров из ЕС

Кандидат политических наук, политэксперт Дмитрий Гаврилюк отмечает, что в европейском политикуме – не как у Ремарка в произведении "На западном фронте без изменений", новая экранизация которого сейчас пришлась очень актуально.

"Инициатива о признании РФ – страной спонсором терроризма и неприемлемость российского нарратива о формате окончания войны – безусловно, станет испытанием для украинских партнеров из ЕС. Сразу стоит заметить, что Венгрия, Сербия точно не признают РФ (как одного из своих политических и финансовых спонсоров) страной спонсором терроризма. С другой стороны, Польша, страны Прибалтики, Чехия, Словакия будут наоборот в авангарде такого признания", — прогнозирует эксперт.

По его мнению, в свете крайне болезненного для страны-агрессора решения международного суда в Гааге по сбитию "Боинга" МН17 – признают Россию государство террористом и Нидерланды.

"Относительно Франции, Германии, Италии, Испании имею менее оптимистичные ожидания, – говорит Дмитрий Гаврилюк. – Я думаю, их лидеры и политикум включат политическую недальновидность с классическим для них фантазированием на базе "теории заговоров" о том, что россию нельзя обижать. Конечно, это не приемлемое политическое поведение с точки зрения украинского взгляда на войну России против нашей страны. Но это реалии международной политики, которые Украине нужно учитывать и не обижаться на весь мир, если "политические ветры" в странах ЕС изменятся после обновления политических элит. Нам следует, несмотря ни на что, продолжать бороться с РФ вместе с ближайшими партнерами Украины. Конечно, учитывая, что их помощь не будет вечной. Но быть благодарным за то, что есть. И пока украинские власти это частично учитывают".

Эксперт считает, что дискуссия европолитикума по определению России страной-спонсором терроризма вызовет споры. Он также предполагает, что это станет источником новой порции манипуляций со стороны российской пропаганды для поддержки нарратива о "враждебном Западе, который хочет сделать плохо самой цивилизованной стране в мире — России".

Результат таких дискуссий спрогнозировать сложно, признался Дмитрий Гаврилюк.

"Как гражданину Украины, для меня принципиально, если ЕС продемонстрирует свою реальную, а не фиктивную приверженность демократическим идеалам. И, как было в 20 веке, очередному тоталитарному государству покажет, что "демократию нужно уважать". Что касается заявления Борреля, то стоит отметить, что это положительный политический результат для Украины. Ведь на политическом уровне ЕС находится с Украиной в одной плоскости, признавая, что только выход российской армии со всей территории нашего государства в пределах 1991 может быть приемлемым условием для перехода к мирным переговорам. Но стоит добавить, что ускорить эту реальность может системная военная, политическая и экономическая помощь Украине со стороны того же ЕС, несмотря на вероятность изменения политических лиц в европолитикуме", – констатирует эксперт.

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