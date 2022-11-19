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Россию снова ждет мобилизация: в США рассказали, почему это только ухудшит положение российских войск

В Институте изучения войны считают, что новая волна мобилизации ухудшит положение российских войск

сегодня, 07:45
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Автор:

Кравцев Сергей

В России скрытая мобилизация не прекращалась, так как на фронте российская армия несет большие потери. Кроме того, совсем скоро начнется очередная волна мобилизации, но это не поможет Кремлю решить главную проблему – профессиональнее российская армия от этого не станет и, как и прежде на фронт будут отправлять слабо подготовленных и немотивированных солдат. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновлённом отчете Института изучения войны (ISW).

Россию снова ждет мобилизация: в США рассказали, почему это только ухудшит положение российских войск

Мобилизация в России. Фото: Getty Images

Американские аналитики отмечают, что продолжение скрытых мобилизационных мероприятий и потенциальная подготовка к следующей волне мобилизации в тандеме с текущим осенним призывным циклом, вероятно, создают значительную нагрузку на и без того перегруженный российский аппарат формирования вооруженных сил.

Аналитики напоминают, что Кремль ранее заявлял, что президенту России Владимиру Путину нет необходимости подписывать указ о формальном завершении периода мобилизации.

По оценке ISW, Путин, вероятно, приказал прекратить так называемую частичную мобилизацию, чтобы освободить бюрократический и административный потенциал для призыва.

"Однако очевидно, что российские власти никогда не прекращали мобилизационные усилия полностью, а это означает, что ограниченное количество мобилизованных призывников все еще проходит через систему подготовки в то же время, когда призывники проходят свой собственный цикл обучения", — говорят аналитики.

Очередная волна мобилизации, предполагают в ISW, вероятно, приведет к еще более низкому качеству относительно подготовки как мобилизованных призывников, так и срочников, поскольку они будут конкурировать за недостаточное количество "учебных" мест.

"Следующая волна мобилизации в ближайшие месяцы лишь усугубит ситуацию и, вероятно, ухудшит общее качество российских войск, которые будут переброшены на фронт в Украине", — делают вывод аналитики.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-november-18
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