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Зеленский провел важное совещание в Харькове: какие решения приняты

Ключевыми были два вопроса: оперативная обстановка в регионе и подготовка к отопительному сезону

сегодня, 17:02
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание в Харькове, где заслушал доклады, в частности по обороне области. Как передает портал "Комментарии", об этом украинский лидер сам сообщил у себя в Telegram-канале.

Зеленский провел важное совещание в Харькове: какие решения приняты

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Сегодня в Харькове. Провел совещание по оперативной обстановке в регионе и подготовке к отопительному сезону", — написал глава государства.

Он заслушал доклады по обороне области, в частности на Волчанском направлении, восстановлению поврежденной энергетической инфраструктуры. 

"Отдельное внимание — обеспечению жильем наших людей, перемещенных с территорий Харьковщины, подвергающихся вражеским обстрелам", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что весь город, вся Харьковская область заслуживают поддержки, благодарности и уважения — "как и каждая украинская громада, каждый наш человек, который не подчиняется врагу и делает все, чтобы сохранить жизнь".

Также на сайте главы государства отмечается, что командующий оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Михаил Драпатый доложил о ситуации в зоне ответственности этой группировки войск, в частности на Волчанском направлении. 

"Она остается сложной", — говорится в сообщении.

Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов проинформировал о разработанном вместе с Кабинетом министров плане по децентрализации системы теплоснабжения в Харькове и мерах по восстановлению поврежденной инфраструктуры.

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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/10452
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