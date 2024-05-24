Зеленский провел важное совещание в Харькове: какие решения приняты

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание в Харькове, где заслушал доклады, в частности по обороне области. Как передает портал "Комментарии", об этом украинский лидер сам сообщил у себя в Telegram-канале.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Сегодня в Харькове. Провел совещание по оперативной обстановке в регионе и подготовке к отопительному сезону", — написал глава государства.

Он заслушал доклады по обороне области, в частности на Волчанском направлении, восстановлению поврежденной энергетической инфраструктуры.

"Отдельное внимание — обеспечению жильем наших людей, перемещенных с территорий Харьковщины, подвергающихся вражеским обстрелам", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что весь город, вся Харьковская область заслуживают поддержки, благодарности и уважения — "как и каждая украинская громада, каждый наш человек, который не подчиняется врагу и делает все, чтобы сохранить жизнь".

Также на сайте главы государства отмечается, что командующий оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Михаил Драпатый доложил о ситуации в зоне ответственности этой группировки войск, в частности на Волчанском направлении.

"Она остается сложной", — говорится в сообщении.

Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов проинформировал о разработанном вместе с Кабинетом министров плане по децентрализации системы теплоснабжения в Харькове и мерах по восстановлению поврежденной инфраструктуры.

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