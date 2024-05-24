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У РФ появилось секретное оружие: впервые применила его перед наступлением на Харьковщину

Украинские защитники оказались в крайне уязвимом положении, оставшись без связи

сегодня, 10:47
Автор:
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Кравцев Сергей
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Страна-агрессор все чаще выводит из строя Starlink, которые активно использует на поле боя украинская армия. Россияне начали применять передовые технологии для вмешательства в спутниковый интернет-сервис Илона Маска. Это привело к новым сбоям на северной линии фронта. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The New York Times".

У РФ появилось секретное оружие: впервые применила его перед наступлением на Харьковщину

Starlink на фронте. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, перед продвижением оккупационный войск на Харьковщине военные 92-й десантно-штурмовой бригады потеряли жизненно важный ресурс – спутниковый интернет-сервис Starlink, который бойцы используют для общения, сбора разведданных и проведения атак беспилотников, крайне замедлился.

Starlink был критически важным для украинской армии с первых дней войны. Без полноценной работы терминалов они не могли быстро общаться и делиться оперативной информацией. Именно это и произошло на новой линии северного фронта.

Как пишет издание, в основе сбоев — усиление вмешательства со стороны России. Перед наступлением на Харьковщину россияне применили мощное электронное оружие и более сложные инструменты для ухудшения качества обслуживания Starlink. Эти достижения представляют серьезную угрозу для Украины.

Сбои поставили все подразделение в невыгодное положение, сказал оператор беспилотника "Картель Во время первых бронетехнических атак российского наступления в этом месяце беспилотники начали наносить удары, но подключение к сети исчезло. Солдатам приходилось использовать текстовые сообщения для общения, да и они отправлялись с опозданием.

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Источник: https://www.nytimes.com/2024/05/24/technology/ukraine-russia-starlink.html
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