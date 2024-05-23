Не только Волчанск: где россияне пытаются прорваться на Харьковщине

Противник продолжает привлекать группы пехоты для попыток прорыва, в частности, в сторону села Липцы в Харьковской области. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель Нацгвардии Руслан Музычук.

Наступление России. Фото: из открытых источников

Военный отметил, что на Харьковском направлении за последние дни большого количества боестолкновений нет. Враг продолжает привлекать группы пехоты для попыток прорыва, в частности, в сторону села Липцы, но их обнаруживают и уничтожают.

По его словам, характерным является применение врагом большого количества авиации для нанесения ударов КАБами, чтобы разрушать населенные пункты и украинские оборонительные позиции, на участках, где враг пытается достичь успеха.

"В целом продвижения врага на Харьковщине нет за последние сутки", — отметил Музычук.

Представитель Нацгвардии рассказал, что наибольшая активность врага была за прошедшие сутки на Покровском и Кураховском направлениях – почти треть всех боестолкновений. Также были попытки врага прорваться на Харьковщине.

"Активность на других участках фронта, в том числе в районе Часового Яра, существенно не снижалась. Враг пытался держать всю линию обороны в напряжении", — добавил Музычук.

По его словам, враг применяет бронетехнику на Купянском и Лиманском направлениях. В частности, на Лиманском направлении наши гвардейцы в течение недели уничтожили 4 танка, из которых три имели дополнительную защиту — металлические навесы, чтобы сохранить их от поражения FPV, но им это не помогло.

Музычук рассказал, что российские оккупанты на южном направлении, в частности, Ореховском, применяют легкобронированную или легкую автомобильную технику, а также мотоциклы.

Читайте также на портале "Комментарии" — россияне вернутся к старой стратегии: где будет наступать враг.



